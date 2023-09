Si hay una moda que cada vez está haciéndose más popular en Internet sin ningún tipo de duda es la de cortar camisetas. Las partes de arriba estilo "cropped" son una tendencia de lo más repetida últimamente y no dejan a ningún usuario indiferente. Por eso, muchos se han lanzado a buscar en lo más profundo de su armario para modificar aquellas camisetas que ya no se ponen y a las que quieren dar un segundo uso.

Las redes sociales son un escaparate para compartir con el resto de usuarios estas versiones más baratas que suelen amoldarse a casi todos los bolsillos. De esta manera, podrás llevar la prenda de moda Sin necesidad de invertir una cantidad desorbitada de dinero. Y es que si necesitas renovar el armario pero no sabes qué es tendencia, plataformas como Tiktok te proporcionarán lo que necesitas saber.

Las grandes marcas de moda cada día dan pasos más allá para reinventarse, lo que no deja de convertirse en muchas ocasiones en una verdadera sorpresa para sus clientes. Bershka ha sido una de esas tiendas en expansión que se han reinventado para llegar a un público mucho más amplio. En este establecimiento hace tiempo que no sólo se vende ropa. Poco a poco, el imperio de Amancio Ortega ha ido abriendo mercado hacia otros nichos, como el de la decoración, y sus tiendas ya no solo se basan en lanzar prendas. Zara Home es una clara muestra de esta diversificación.

Así es la camiseta más viral de Internet

Debes tener en cuenta que hay muchas tendencias que triunfaron esta temporada, pero la que viene no tendrán cabida. Eso sí, muchas modas terminan volviendo en algún momento, así que si realmente te sigue gustando una prenda determinada quizás deberías conservarla en el armario.

Las prendas cropped han ganado una relevancia especial para esta temporada, lo cual se está viendo reflejado en las tiendas de ropa. En este caso, podrás encontrar una camiseta de este estilo en cualquier tienda de Bershka. Podrás encontrarla por "boxy fit" en la sección de hombres y es un básico de armario disponible en varios colores: blanco, negro o piedra.

Se trata de un producto personalizable, ya que podrás incluirle los detalles que quieras, y tiene un precio de 9,99 euros.