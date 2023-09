Mantener una cierta higiene en los utensilios que usamos de manera frecuente es fundamental. Las botellas de agua y las jarras de cristal o aluminio son un sustituto perfecto para las de plástico que terminan dejando un regusto desagradable en la boca a medida que avanza su uso. La ventaja de estos materiales, además de su duración, está en la estética que le puede aportar al entorno si es que eliges colocarla en un lugar visible.

Sin embargo, hay un factor del que no debes olvidarte, y es de su limpieza frecuente. Dentro de estos envases pueden acumularse bacterias o restos de cualquier bebida que hayas vertido en algún momento y que no hayas limpiado. Por norma general, las botellas de agua que cuentan con una apertura de pequeño tamaño suelen ser más difíciles de limpiar. Su boquilla estrecha hace imposible poder meter un estropajo para limpiar todos los rincones y eliminar que la suciedad que se va acumulando conforme la uses.

Este tipo de productos suelen acumular bastantes restos si no los limpiamos con frecuencia, no solo en el caso de los termos. Además, los olores en estas botellas crean una sensación muy desagradable al olfato a la hora de quitar los tapones y esto provoca que se pierda aun más el sabor original de cada bebida. En caso de que estés bebiendo agua, te resultará hasta desagradable.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.

Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.

La magia del arroz

Aunque parezca raro, el arroz puede ayudar a mantener el buen olor de la botella. El motivo es más sencillo de lo que crees: los granos ayudarán a que puedas tocar todos los rincones más complicados. Por eso, vierte unos pocos granos en su interior y después agítala con un chorro de detergente y un poco de agua.