El arranque de cualquier mes todos prometemos ahorrar para aumentar ese pequeño colchón que conforma la economía de cualquiera. No obstante, en el día a día terminamos haciendo pequeños gastos que a la larga pueden crear un agujero en el bolsillo que nos complique los últimos días antes de cobrar.

Y es que gestionar nuestros gastos más allá de los fijos no es fácil. Todos queremos tener momentos de bienestar y darnos algún capricho de vez en cuando para escapar de la rutina y del estrés. Esto no tiene nada de malo, de hecho, es todo lo contrario; pero cabe tener en cuenta qué proyectos tenemos a largo plazo. Al fin y al cabo, nunca sabes en qué momento se romperá cualquier electrodoméstico o tendrás que cambiar la rueda del coche.

Cada uno tiene sus métodos de ahorro, aunque no todos son igual de efectivos. Puede ser que aquel que te funcione a ti sea una pérdida de tiempo y dinero para cualquier otro que lo pruebe. Una cosa muy habitual, por ejemplo, es contar con una hucha sellada a la que no se pueda echar mano hasta que no se rompa. Este consejo podrá venirte muy bien, por ejemplo, para ir metiendo monedas y billetes poco a poco para costearte ese viaje de vacaciones que tanto te apetece.

El truco infalible de los sobres

Últimamente muchos usuarios se han lanzado a compartir un truco que cada vez cobra más fama en Internet. Recibe el nombre de "método de los sobres" y para llevarlo a cabo necesitarás únicamente dos cosas: un archivador pequeño y sobres de papel.

El famoso método funciona de una forma muy sencilla. Primero, debes calcular tus ingresos y restar los gastos fijos de cada mes. Después, divide el sobrante entre todos tus gastos variables y los ahorros, en función de cuánto quieras invertir en cada uno.

En cada sobre tendrás que escribir cada uno de los gastos que tengas durante el mes. Por ejemplo: tiempo libre, ropa, viajes, ahorro, cine, etc. De esta manera, entenderás de una forma más visual con cuánto dinero cuentas para cada cosa y no te saldrás del presupuesto.