Marta Peñate por fin se encuentra en pleno tratamiento de fertilidad. La influencer llevaba mucho tiempo esperando a estar en un estado de salud óptimo para poder comenzar con un tratamiento de hormonación que, tal y como ella ha comentado, no le está saliendo barato.

Tony Spina y Marta Peñate se han lanzado a construir una vida juntos tras dos años de relación. La pareja busca asentar aún más la relación trayendo un miembro más a una familia ya bastante consolidada. Tanto es así que no escasean los vídeos de Spina y Peñate junto a la familia del otro.

Pese a estar en pleno tratamiento, de momento la influencer no ha frenado con su agenda de trabajo y anoche estuvo presente de nuevo en el plató de Supervivientes. Acudió después de pasar una velada con su suegra en la que supo dar con la tecla de la colaboradora televisiva. Y es que Peñate es muy fan de la lasaña y parece ser que a la madre de Tony Spina no se le da nada mal este plato.

"Hoy es domingo", se le escuchó decir a Spina, esperando la contestación inmediata de Peñate: "Domingo de lasaña". La influencer contó el secreto que había detrás de aquel delicioso menú. "Mi suegra es tan buena que me ha hecho lasaña para comer porque me estoy hormonando".

A este buen trato durante el proceso Marta Peñate le atribuye un motivo. Lo ha hecho, claro está, en tono humorístico, y aseguró que "la estaba comprando para que le deje ver al niño". La influencer admitió que la madre de Spina "se lo está currando" y a continuación compartió una foto de la pinta del plato.

Un paso más cerca de ser madre

Marta Peñate ha comenzado su proceso para ser madre después de que los resultados de una prueba a la que se sometió mostrara que le iba a ser muy difícil quedarse embarazada.

La que fuera concursante de Supervivientes y se diera a conocer después de su paso por La Isla de las Tentaciones compartió la semana pasada la noticia de que finalmente podía empezar el tratamiento.

Y es que anteriormente una serie de problemas de salud habían provocado que la hormonación fuera posponiéndose hasta estar en perfecto estado. Peñate contó que tenía un folículo hemorrágico que le impedía empezar el proceso. "Tengo tantas cosas que ya ni me acuerdo", bromeaba la influencer.

El proceso no va a ser nada barato: 1800 euros solo en los medicamentos. "Es normal que se me quede esta cara, ¿no?". Esta cifra no dejó indiferente a la ex participante de La Isla de las Tentaciones, que se quedó "en shock" en el momento de la noticia, aunque no se arrepiente de su decisión. "Tengo tantas ganas de ser madre que me dio igual. Para mí es como el mejor dinero invertido de mi vida, el dinero me da igual. Quien esté pasando por lo mismo que yo lo sabrá".

Ahora solo queda esperar a que el tratamiento de sus frutos y Marta Peñate pueda cumplir con su deseo de ser madre.

Complicaciones en la salud

Las noticias sobre su estado de salud han sorprendido a Peñate estos últimos meses. En 2021 reveló públicamente que no podía quedarse embarazada por la forma de su útero. La cosa no queda ahí; durante unas pruebas le descubrieron a la influencer que tenía el virus del papiloma humano que le llevó a tener que pasar por quirófano.