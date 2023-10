El congelador es el aliado perfecto para conservar toda la comida posible. Dado que los alimentos frescos duran, como máximo unos días -dependiendo del alimento- contar con un espacio donde congelarlos para alargar su vida sin perder sus propiedades.

Tanto si necesitas espacio para guardar los táperes de tus familiares más cocinillas o para guardar las sobras, congelar la comida te permitirá quitar de en medio la comida hasta tres meses. Nunca está de más contar con ese espacio adicional al que recurrir cuando la nevera está totalmente vacía y no contamos con tiempo para ir a la compra. Además, es una manera de sacarte del apuro de contar con recetas más elaboradas durante las semanas largas en las que queremos seguir cuidando nuestra alimentación sin caer en los excesos.

El congelador, eso sí, no es un método efectivo por sí solo. Necesitaremos envasar la comida de tal forma que no se contamine con otros alimentos y no empeore sus condiciones. Usa envases, táperes o incluso papel de aluminio si quieres ahorrar algo de espacio. En este caso, puedes sacar ventaja de los envases más estrechos que se amolden todo lo posible al tamaño de los alimentos que guardan para optimizar el espacio.

También juega un papel muy importante el envasado de la comida en función del número de personas que viven en casa. No será lo mismo, por ejemplo, congelar una ración que congelar cuatro. Ten en cuenta que solo podrás descongelar cada alimento una vez y que después lo más recomendable es consumirlo lo antes posible. No será lo mismo, sin embargo, congelar alimentos sólidos que líquidos, ya que para los segundos tendrás que dejar un hueco vacío a su al rededor debido a su expansión al cambiar de estado.

Un truco clásico para no perder la noción del tiempo en cuanto a cuándo lo habíamos congelado es etiquetar cada producto con la fecha para saber cuándo es preferible consumirlo. También puedes anotar la cantidad que hay en cada envase para controlar las raciones.

El mantenimiento de la comida también depende del estado del congelador. Asegúrate de que las paredes están suficientemente limpias y que el hielo no se acumula y haz una limpieza cada cierto tiempo.

Descongelar en un instante

El mayor inconveniente de congelar la comida es la necesidad de una planificación. Puede que el tiempo se te eche encima y te des cuenta de que no te molestaste en sacar la comida del congelador a la hora de consumirlo.

Aunque parezca una situación sin vuelta atrás, lo cierto es que hoy en día ya existen métodos para atajar esta problemática y no tener que llevarte las manos a la cabeza. Aldi cuenta con un artilugio que precisamente está destinado a cumplir esta función y descongelar en un momento la comida. Se trata de una placa de descongelación de alimentos de aluminio que no requiere de electricidad.

Este utensilio está hecho de aluminio y tiene un tamaño aproximado de 29,6 x 21 centímetros. Las placas de este tipo cuenta está compuesta por una aleación especial con propiedades de transferencia térmica que consigue que los alimentos se descongelen. El precio de este modelo que Aldi acaba de incorporar en su catálogo es de 6,99 euros.