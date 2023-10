Nuestra cara suele estar expuesta a decenas de circunstancias en el día a día que pueden pasar factura directa en el estado del rostro. Mantener una rutina en su cuidado es fundamental para conseguir sacarle todo el partido posible a nuestros atributos, pero sobre todo para tener una piel de lo más sana.

Una limpieza facial nada más despertarse y antes de dormir no está de más y lo terminarás agradeciendo a largo plazo. No se trata solo, sin embargo, de limpiar la piel; a este paso le tendrán que seguir la tonificación e hidratación del rostro. De nada servirá aclararnos con un jabón específico si nuestra tez está seca. Eso sí, en el cuidado del rostro no hay una fórmula mágica que alivie la exposición al paso de los años, el cansancio o el sol, entre otros tantos factores que afectan.

Cada piel tiene sus necesidades y no todas sufren las mismas consecuencias. De todas formas, la piel puede llegar un firme reflejo de nuestro estilo de vida. Cuestiones como el tipo de alimentación o la hidratación pueden ser determinantes para conseguir un rostro con brillo y suave o, por el contrario, apagado. No obstante, es imposible que de vez en cuando no surjan marcas, arrugas, granos u otro tipo de imperfecciones en la piel que reciben el nombre de impurezas. Algunos de los problemas más comunes son los granitos, los puntos negros o los poros abiertos.

Un aliado para la exfoliación

El tratamiento de la piel ha ido evolucionando a lo largo de los años y es una cuestión de la que cada vez más gente es consciente. Para empezar, debes dar con productos que sean adecuados para tu tipo de piel y que no terminen afectando de manera negativa, además de encontrar la rutina que sea más efectiva en tu caso.

El cepillo de limpieza es un producto cada vez más conocido en el mundo de la belleza. Se trata de un útil determinante para eliminar de una manera más sencilla y automática las impurezas que se acumulan en las partes que no vemos de la piel. Las cerdas de este cepillo penetran en las capas más superficiales del rostro para eliminar los poros, activar la circulación de la sangre.

El cepillo facial entra en la rutina durante el segundo paso de la limpieza. En primer lugar, asegúrate de limpiar bien la cara para eliminar los restos acumulados de forma superficial. Después debes pasar al momento de la exfoliación, donde entra en juego este útil utensilio.

Cepillo de exfoliación

Este tipo de cepillo lo podrás encontrar por todos los precios según la calidad que estés buscando. Lidl ahora cuenta con su económica opción. Podrás encontrarlo en la página web y cuenta con ocho niveles de intensidad. Tal y como se describe, ayuda a limpiar en profundidad la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla.

Además, cuenta con un efecto tres en uno: exfolia, limpia en profundidad y masajea. Contiene además una función con movimientos vibratorios para actuar con más profundidad y tiene dos caras: una con puntos gruesos de silicona para la piel grasa y otra con puntitos finos de silicona. Su precio es de 15,99 euros, ya que cuenta con un descuento del 11%.