¿Tipo fijo o variable? Esa es la gran pregunta a la que se enfrentan todo aquel que necesita pedir una hipoteca para comprar una casa. Dada la coyuntura actual, con varios meses de subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y la incertidumbre que generan los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Próximo, los expertos recomiendan una hipoteca a tipo fijo para este 2024.

¿Qué es una hipoteca a tipo fijo?

En las hipotecas a tipo fijo, el tipo de interés que se paga durante toda la vida del préstamo es el mismo, no fluctúa ni varía bajo ninguna circunstancia. Actualmente, y sin contar descuentos por vinculaciones, la mayoría de entidades bancarias están ofreciendo hipotecas a tipo fijo con un interés por encima del 3%.

¿Qué es una hipoteca a tipo variable?

Son aquellas en las que el interés que se paga está ligado a un índice, generalmente el Euribor. Habitualmente, estos préstamos se conceden con interés fijo (habitualmente muy bajo) al que se le suma el variable. Por ejemplo: Euribor+1%.

Hasta marzo de 2022, poco después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el Euribor se encontraba en cotas negativas.

¿Qué es el Euribor?

El Euribor es un índice de referencia de tipos de interés que se publica diariamente. Se calcula por encuestas a los principales bancos de Europa. Euribor es un acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, es decir, tipo europeo de oferta interbancaria.

¿Qué influye en el Euribor?

Un sinfín de cosas. Por poner un ejemplo, desde 2016, tras el fin de la gran crisis de 2008, el Euribor estuvo en cotas negativas. Si bien, todo cambió en febrero de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania ocasionó una crisis energética a Europa, que conllevó un alza en las materias primas y, por consiguiente, en todos los precios. Esta inflación, que aún se padece, está tratando de ser controlada por el Banco Central Europeo (BCE) procurando retraer el gasto. Para ello, desde el BCE se han venido subiendo los tipos de interés de manera progresiva.

¿Es mejor pedir una hipoteca a tipo fijo o variable en 2024?

En esto no hay un consenso claro, ya que todo depende de las circunstancias de cada uno. Si bien, los expertos recomiendan apostar por el tipo fijo este 2024. Uno de los que ha apuntado en esa decisión es el "influencer" y abogado Andrés Millán, conocido en redes como "Lawtips". El gallego ha compartido un vídeo en el que el economista y asesor fiscal Kike Alonso destaca que las hipotecas a tipo fijo ofrecen "una tranquilidad y certeza acerca de todos los desembolsos que tendrás que hacer durante el tiempo pactado, ya que cada mes pagará una cuota constante", comenzó diciendo.

También ensalzó las bondades del tipo fijo: "Las cuotas mensuales van a ser siempre las mismas y vas a evitar incertidumbres, pudiendo así planificar tus finanzas".

"Te ofrece máxima seguridad, ya que no existe riesgo de que el tipo de interés se modifique. El Euríbor y otros índices externos se ven muy afectados por los bancos centrales, la inflación y otras variables marcroeconómicas que no podemos predecir. No podemos saber lo que va a pasar en el futuro, para bien o para mal", concluye Millán.