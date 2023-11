Cada vez son más las aplicaciones que vienen a dar sustitución a las redes sociales hegemónicas. Las aplicaciones de mensajería fueron un antes y un después en la manera de comunicarnos. Los mensajes volaban de un lado a otro con escaso margen de tiempo y sin limitación en los caracteres.

Whatsapp salió a la luz en el año 2009 -aunque su popularidad se produjera tres años después- y se convirtió en una auténtica revolución que traía la instantaneidad en la era de Internet. La aplicación del icono verde comenzó con una serie de funcionalidades básicas: emoticonos y mensajes que se podían enviar sin límite y de manera gratuita. Con los años, la aplicación fue incluyendo consigo mejoras para ofrecer a los usuarios una experiencia mucho más completa, aunque también le salió competencia en el mercado.

Telegram llegó en el año 2013 y con el paso del tiempo se posicionó como una aplicación ideal para chatear con seguridad debido a su sistema de cifrado. ¿Fue la única? No. Signal se subió al carro un año después y se posicionó como una alternativa a los SMS tradicionales. Su sistema de cifrado extremo la ha situado como la más segura de las aplicaciones de mensajería.

Sin embargo, esta no ha sido la elegida para que los políticos franceses chateen con seguridad plena. El país hacía oficial que sus ministros y sus equipos tienen prohibido utilizar WhatsApp, Telegram y Signal porque, dice el comunicado, "no están exentas de fallos de seguridad y, por lo tanto, no pueden garantizar la seguridad de las conversaciones y la información compartida a través de ellas". Antes del 8 de diciembre todos ellos deberán abandonar su método habitual de mensajería y pasarse , según el ministro de Asuntos Digitales Jean-Noël Barrot, al sistema "más seguro del mundo".

La alternativa más segura

Olvid se plantea para los miembros del gobierno como uno de los métodos para enviar y recibir mensajes -el otro permitido es la aplicación Tchap-. La aplicación de origen francés salió a la luz en el año 2018 y su función principal es la mensajería instantánea.

En cuanto a sus funciones, permite enviar y recibir mensajes de texto y multimedia de manera gratuita. También se podrán mandar notas de voz, aunque esta funcionalidad no lo es. El gobierno francés considera que las aplicaciones de mensajería tradicionales no son lo suficientemente seguras, al contrario que lo que ocurre con Olvid.

Una de las ventajas prncipales de Olvid es que para ejecutarla no se requiere el uso de una tarjeta SIM, al igual que ocurre con Whatsapp. Por otro lado está Tchap, otra apliación de mensajería francesa creada por el Gobierno para la comunicación interna en marcha desde 2019 y que permite que sus mensajes estén cifrados de punto a punto.