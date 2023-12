Estas navidades tampoco nos olvidamos de nuestras mascotas. Nuestros peludos son fundamentales, uno más de la familia, y todo el amor que nos muestran hay que devolvérselo de alguna forma. Bajo el árbol suele esperar algún que otro regalo con el que hacer feliz a nuestros perros, gatos, o animal de compañía del que se trate.

La mayoría de obsequios con los que queremos sorprenderles giran en torno a su bienestar o su entretenimiento. No resulta para nada asequible económicamente comprar pienso de calidad, juguetes o camas que sean beneficiosos para su salud y que además duren bastante.

Nuestras mascotas, por cierto, también sufren los días más fríos. No seremos los únicos que no pasen un buen rato si quitamos la calefacción o no tenemos unas ventanas con buen aislamiento. Si bien no todos sufren igual las consecuencias de las corrientes gélidas -hay razas que lo prefieren al calor de una casa cerrada- los hay que prefieren estar lo más cerca del radiador durante el invierno y del ventilador en verano.

Para estos peludos que prefieren la confortabilidad de un hogar abrigado, Aldi ha lanzado al mercado un producto bastante llamativo que les permitirá estar lo más cerca posible sin que corran peligro o impidan la salida del calor. Este elemento aúna el calor y la comodidad de una cama para nuestras mascotas.

Se trata de una esterilla colgante para gatos de la marca Cachet. Tienes dos modelos disponibles de diferente color y consiste simplemente en una cama creada con la finalidad de ser colgada en el radiador sin que este corra el peligro de soltarse gracias a su gancho. Su precio es de 9,99 euros y la idea principal es que el calor pase el tejido y mantenga caliente a tu mascota mientras descansa.

Esta especie de hamaca pensada para que nuestros gatos se tumben y descansen durante los días más fríos. Debes tener en cuenta que tu mascota siente el frío como tú y que, por lo tanto, debemos darles alternativas para que se mantengan calientes en cualquier parte de la casa. Debes tener en cuenta que sea la estación que sea, tu gato saldrá a la calle a psar de que haga frío, aunque en invierno el riesgo de congelación es mayor. Por lo tanto, presta atención a cuándo sale y controla estas visitas a la calle para disminuir el riesgo todo lo posible.

Muchas veces las medidas pasan porque simplemente pongas una manta adicional en la cama para uqe no note tanto el cambio de temperaturas. Además, si cuentas también con una chimenea o algo por el estilo, asegúrate de colocar una barrera que nos ahorre posibles accidentes para proteger a tu mascota de las cenizas o incluso de las llamas. Si vas a coger el coche durante un día muy gélido, asegúrate de que a raíz del frío el gato no se haya encaramado a alguna de las zonas que más calor emiten de tu vehículo.