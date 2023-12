El otoño y el invierno; meses críticos para nuestro calzado. Los imprevistos climáticos nos hacen tener que estar al tanto de las aplicaciones del tiempo para no errar en nuestra vestimenta. No será lo mismo abrir el armario para escoger ropa para un día soleado que tener que ir con pies de plomo por aviso de lluvias.

Sea como sea, una de las partes que más sufre es sin duda alguna el calzado. Se trata de la prenda que está en contacto constante con el suelo y que sufre más la exposición al barro, el agua, la nieve o cualquier otra cosa que pase por el suelo.

No todo el calzado está preparado para las malas condiciones climatológicas; ten en cuenta que unas zapatillas de tela no repelerán ni el agua ni la suciedad. Lo mismo ocurre con las botas de pelo, tan típicas durante esta época del año; el ante no se librará del barro y del agua. De hecho, si se ensucian deberás pasar después por el duro proceso de dejarlas como nuevas.

Ten en cuenta que todos los restos que llevemos pegados en la suela terminarán arrastrándose hasta casa, dejando el suelo perdido y con la necesidad urgente de pasar la escoba. Por esta misma razón hay muchos que optan por colocar el zapatero en la entrada de casa y prohibir terminantemente andar con calzado por el resto de la estancia. No obstante, la realidad es que si optas por esta alternativa sin sacudir tus zapatos, seguirás encontrándote con el mismo problema a la larga. ¿Dónde van a parar los restos cuando no sacudimos los zapatos?

Ikea ha lanzado precisamente una solución para recoger toda la basura de los zapateros y dejar el suelo completamente protegido. Se trata de una bandeja que lleva el nombre de Baggmuck y que podrás adaptar para cualquier zapatero.

Se trata de una bandeja de tamaño 71x35 centímetros apta para colocar debajo de un mueble de zapatero o de los clásicos individuales. Podrás encontrarla en colores gris, amarillo y verde y, según indica la página web, es ideal para proteger el suelo del recibidor de la suciedad y la gravilla. Cuenta con un borde más alto para mantener la suciedad y el agua que pueda gotear de tu calzado dentro del recipiente, de tal forma que también puedas colocar tus zapatos aquí cuando quieras secarlos.

Además, la web señala que este artículo "facilita la limpieza de debajo del zapatero y el interior del armario, ya que solo hay que quitarlo y limpiarlo". Podrás encontrarla por un precio de 2,49 euros y encaja a la perfección, entre otros zapateros, con el modelo Grejig de la página web. Este es un zapatero de medidas 58x27x17 centímetros y un precio de 4,49 euros.