Ikea abrirá en Asturias el último día de 2023. La tienda sueca ofrecerá a los clientes la posibilidad de acudir a realizar las últimas compras antes de Reyes en un día de la semana que salvo algunas excepciones suele estar cerrada. Se mantendrá abierto en un horario reducido de 10.00 a 18.00 horas que dará margen de disfrutar de un día especial como es Nochevieja.

El lunes 1 de enero de 2024, por el contrario, la empresa cerrará sus puertas durante todo el día. De martes a jueves, Ikea abrirá en horario habitual de 10.00 a 22.00 horas. El viernes 5 de enero, en vispera de reyes, el gigante sueco volverá a abrir en horario especial de 10.00 a 18.00 horas. El día de Reyes IKEA estará cerrado. Los cierres en días puntuales festivos han provocado la apertura en otros días, también señalados, como el domingo de Nochevieja.

La cadena nórdica hace que su éxito radique en buena medida tanto en su forma de vender como en sus modelos clásicos que no pasan de moda y más innovadores. Además los precios bajos son también parte de su seña de identidad. Una seña que combinan con el “hazlo tú mismo” gracias a la facilidad para montar sus productos.

Promociones durante el mes de diciembre

Su programa de Ikea Family y sus múltiples promociones son otro aspecto que caracteriza a esta empresa. Estas Navidades, la empresa sueca ha lanzado grandes descuentos para que los consumidores puedan verse favorecidos en la compra de distintos productos.

Algunas que tienen como último día de validez esté domingo está el envío gratis de pedidos pequeños al domicilio. Si tu pedido es superior a 45 euros y no supera los 25 kilos y el embalaje de los productos no supera los 78,5 cm x 55 cm x 39 cm, no tendrás que preocuparte por los gastos de entrega.

Además, aprovechando estas fechas, el gigante sueco ha decidido ofrecer un 20% de descuento directo por compras superiores a 20 euros en la sección de juguetes si eres miembro de Ikea Family.

No son las únicas promociones ya que Ikea también ha hecho un descuento tanto en página web como en tiendas del 30%, -50% y hasta -70% en decoración e iluminación navideña. Una oferta muy aprovechable en estas fiestas es el descuento del 15% por compras superiores a 20€ en una selección de menaje de cocina si eres miembro de Ikea Family.