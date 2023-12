Las perchas son una solución fundamental para garantizar el orden en nuestros armarios, aunque también cuenta con sus inconvenientes. Y es que estos elementos adicionales en la organización de la estancia no están recomendados para todo tipo de prendas, aunque existen ciertos atajos para adaptarlas.

Las prendas de tejidos más delicados suelen generar bastantes problemas si no los tratamos con la delicadeza suficiente. Su material es mucho más sensible a cualquier rozadura, mancha o forma de plancharlo. Tanto a la hora de seleccionar el programa de lavado como para tenderlo, debemos tener en cuenta cómo llevamos a cabo cada paso.

Si alguna vez has colgado un jersey de tejido fino en el armario, seguramente con el paso del tiempo hayas comprobado que se ha dado de sí desde los hombros. La explicación a este fenómeno tan típico -y fastidioso- no es otra que el tipo de percha que utilicemos. Y es que habremos coleccionado tantas perchas que seguramente tengamos más de dos tipos diferentes.

Esto, además de generar un problema de ruido visual -tantas perchas diferentes no colaborarán en la armonía del espacio- podría dañar nuestras prendas si no tenemos en cuenta las características. Las perchas de plástico con brazos finos suelen ser bastante agresivas para la ropa, aunque las de terciopelo, a pesar de ser las favoritas de gran parte de los consumidores, también pueden ser un problema.

Perchas acolchadas

Sean del tipo que sean las que tienes en tu armario, Ikea ofrece una solución con la que podrás poner fin a estos dos problemas anteriores de un plumazo. En primer lugar, porque todas las perchas pasarán a ser exactamente iguales y, por lo tanto, darán ese orden tan necesario para el descanso de la vista.

Por otro lado, este artículo adaptable para las perchas que encontrarás por el nombre de Bumerang está pensada para introducirla dentro de cualquier percha. Se trata de una especie de cobertura que hace los brazos de la percha más anchos para no deformar las prendas y que caigan de manera más natural. Debes colocarla antes de meter la prenda de ropa y, tal y como define la página web, "conserva la forma de tus jerséis de punto, chaquetas de traje o blusas de seda".

En esencia, este producto está pensado para encajar en las perchas de Ikea Bumerang, y tiene un precio de 50 céntimos por cada unidad.

Soluciones caseras

No obstante, no siempre necesitamos colgar chaquetas, pantalones o jerséis. A veces necesitamos generar este espacio para prendas como las faldas o los pantalones cortos, que no se pueden colgar en una percha convencional. Si no cuentas con una percha pensada para estas circunstancias, puedes crear la tuya con dos pinzas para colgar la ropa, que sujetarán tu prenda.