Usar el móvil mientras conduces podría salirte muy caro. Además de suponer un problema para la seguridad vial, esta distracción que cada vez es más común acarrea multas de 200 euros y hasta la retirada de 6 puntos del carnet de conducir.

Si bien los teléfonos son cada vez más sencillos de usar con tan solo un vistazo, la distracción, por muy breve que sea, es un problema tanto para nuestra seguridad como para la del resto de conductores. No obstante, para casos como el GPS o la recepción de una llamada en manos libres, sí que podremos hacer uso de él siempre y cuando sigamos una serie de limitaciones.

Las multas de tráfico con respecto a este hábito tan peligroso se han ido endureciendo conforme avanzaba la tecnología. Ahora, la policía podrá sancionarte solamete por sujetar el móvil a pesar de que no estés haciendo uso de él. Ojo, porque tampoco podrás hacer uso de él cuando llegues a un semáforo o un stop. Si necesitas enviar un mensaje urgente, deberás salirte de la carretera en un desvío y hacerlo tranquilamente.

Lidl acaba de incluir una solución que te librará de cualquier posible sanción económica y que además reducirá los riesgos en carretera considerablemente. Se trata de un soporte para smarthpone con varias funciones para hacerte la experiencia lo más confortable posible. Cuenta con un cargador USB incluído de 12 a 24 voltios y con una salida USBA y otra USBC.

No más multas

Este modelo es apto para todo tipo de móviles con un ancho mínimo de 5 centímetros y 9 de máximo. Además, el puerto USBA cuenta con una función 'Smart Fast Charge' para cargar el móvil en tan solo unos minutos. Podrás hacerte con este sencillo soporte qu va enganchado al aire acondicionado por 6,99 euros.

Ahora viene una pregunta fundamental: ¿Vale con colocar el móvil en cualquier parte? La respuesta es que no. La normativa permite colocarlo en el salpicadero siempre y cuando no hagamos ningún tipo de uso. Es fundamental que, si planeas una ruta y quieres cambiar de dirección, utilices los sistemas de manos libres o pidas ayuda a la persona que ocupa el asiento del copiloto para ayudarte.

De hecho, si manejas el teléfono móvil una vez esté colocado en un soporte, también te expones a una sanción económica de 200 euros. La ley no hace distinción entre los usuarios que lo manipulan directamente entre las manos o los que lo colocan en un soporte homologado, así que ten mucho cuidado con los pequeños despistes si no quieres llevarte una receta puesta durante las fechas navideñas. Si este es el caso, ten en cuenta que podrías pagar solo 100 euros si haces el pago en el momento y decides no recurrirla.