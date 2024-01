Se acabó el no tener espacio para colgar la ropa en el armario. Ikea ha incorporado a su catálogo una solución que simplemente deberás aplicar a tus perchas para crear todo el espacio que necesites y para la que no necesitarás aplicar ninguna modificación.

El orden en el armario, aunque parezca una necesidad menor, es fundamental si queremos generar una mayor sensación de confortabilidad en la estancia. A medida que pasa el tiempo, vamos incluyendo en nuestro armario cada vez más prendas, lo que significa que cada vez necesitamos generar más espacio para almacenarlas.

La inmensa mayoría de los juegos suelen traer varias perchas de la misma clase, aunque debes tener en cuenta que no todas valen para lo mismo. Una percha para colgar jerséis, por ejemplo, no podrá servirte para colgar pantalones, ya que no cuentan con la barra posterior. Además, aunque parezca un factor que para nada afecta, el no contar con un juego completamente igual puede llegar a generar bastante ruido visual.

Un aplique instantáneo

Este apaño que Ikea tiene disponible en su catálogo te ahorrará tener que comprar un par de juegos nuevos que terminen llenando el armario y alimentando el caos que desemboca en ruido visual. Se trata de un gancho que recibe el nombre de Omtrent y que podrás colocar en la percha para crear un soporte en el que apoyar otra.

De esta manera, estarás creando un sistema vertical para aprovechar el espacio a lo largo y que el armario respire a lo ancho. Este producto no necesita de montaje alguno, tan solo tendrás que colocarlo para tener disponible el espacio que quieras

Ten en cuenta que ninguna solución será suficiente si no haces balance en primer lugar de lo que necesitas y lo que no. Vacía el armario y evalúa las prendas a las que de verdad les das uso y a las que no. Una vez lo hayas hecho, te darás cuenta de que muchas de las cosas que has guardado lo único que hacen es ocupar espacio, así que deshazte de ellas y gana la partida al ruido visual.

En nuestra sección de Decoración tenemos al alcance de cualquiera toda clase de consejos para el orden y la limpieza. Aquí podrás encontrar una gran variedad de consejos que cualquiera puede poner en práctica para con solo unos pocos cambios crear un entorno agradable. Si buscas combatir el ruido visual sin apenas desembolsar dinero, echa un vistazo a nuestros artículos para dar con la tecla que necesitas. Cada parquete incluye diez unidades por un precio de 1,49 euros y podrás encadenar todas las perchas que quieras.