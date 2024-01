El aceite de oliva es uno de los productos (básicos en la dieta mediterránea) que más está sufriendo los estragos de la inflación. Su precio no solo se debe al aumento de los costes, sino también a la sequía que ha lastrado su producción y que a día de hoy continúa en niveles mínimos.

En los últimos dos meses, la venta de aceite de oliva se ha desplomado un 33%. Y es que, desde 2021, su precio ha aumentado más de un 164%, con un coste medio por litro que supera ampliamente los 10 euros. Y los grandes beneficiados están siendo los aceites vegetales (girasol, coco...) con precios más asequibles y competitivos.

Por eso, encontrar un aceite de oliva a un precio económico (dado que es el más saludable para cocinar, según los expertos) es una misión casi imposible.

Sin embargo, en Amazon nos encontramos con el oro líquido más barato del mercado: el litro solo cuesta 3,91 euros.

Tres litros de aceite de oliva por menos de 12 euros

El aceite de oliva picual de NaturGreen se vende en botellas de medio litro (en un pack de seis botellas) que tiene un precio de 11,88 euros. Se le ha aplicado previamente una rebaja del 16%, ya que su coste anterior era de 14,12 euros. Aceite de oliva virgen extra ecológico (100%). Ingrediente procedente de la Agricultura Ecológica.

Aunque temporalmente no hay estoc, desde Amazon están trabajando para tener este producto de vuelta lo antes posible. Se puede realizar el pedido sin ningún problema y desde el gigante del comercio electrónico notificarán mediante un e-mail la fecha de entrega estimada.

Los grandes beneficios del aceite de oliva

El aceite de oliva es una fuente inagotable de beneficios para nuestra salud: disminuye el colesterol, controla la hipertensión arterial y previene la diabetes.

De hecho, un estudio de la Universidad de Córdoba (UCO), destaca que el aceite de oliva proporciona protección contra varias enfermedades. "Reduce sensiblemente los niveles de fibrinógeno, uno de los principales marcadores asociados al riesgo cardiovascular”.

También disminuye "los niveles de β2-glicoproteína I, una proteína relacionada con las complicaciones trombóticas en pacientes autoinmunes, y de la Clusterina, una proteína cuyos niveles se encuentran incrementados en diversos estados patológicos como la aterosclerosis y constituyen un marcador en el desarrollo de la enfermedad de alzhéimer en humanos".

Un estudio publicado en el Journal of The American College of Cardiology, elaborado por los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, señala que un mayor consumo de aceite de oliva está asociado a una menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿qué cantidad es la recomendable?

Los investigadores explican que la cantidad ideal es unos 7 gramos de aceite de oliva virgen extra, lo que viene a ser una media cucharada sopera.