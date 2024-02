Con el invierno llegan los catarros y resfriados pero, ¿sabías que hay una manera de combatirlos muy sencilla? Sí, tomando un chupito cada día. Se trata de una bomba de vitamina C que puedes hacer en tu casa con muy pocos ingredientes.

Y es que para elaborar este chupito necesitarás jengibre, limón y naranja. Deberás pelarlos muy bien y pasarlos por una trituradora. Después, tienes que colar la mezcla para dejar únicamente el líquido, desechando la pulpa.

A este líquido debes añadirle un poco de agua y, listo, ya lo tienes preparado.

Ahora tienes dos opciones, rellenar botellitas de chupito o congelarlo en cubitos para poder tomártelo cada día. Aquí tienes una demostración en vídeo gracias a la tiktoker Sabina Banzo:

Beneficios

Los beneficios del limón, la naranja y el jengibre son ampliamente reconocidos en el ámbito de la salud y la nutrición. Estos tres ingredientes, ricos en vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, ofrecen una variedad de ventajas para el bienestar general y la prevención de enfermedades.

El limón es conocido por su alto contenido de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres y fortalece el sistema inmunológico. Además, el limón contiene ácido ascórbico, que contribuye a la producción de colágeno, esencial para la salud de la piel, las articulaciones y los tejidos conectivos. La presencia de flavonoides en el limón también se asocia con propiedades antiinflamatorias y la capacidad de mejorar la salud cardiovascular.

El limón es un excelente alcalinizante, a pesar de ser ácido en su forma natural. Al consumir limones, se promueve un ambiente alcalino en el cuerpo, lo cual es beneficioso para contrarrestar la acidez producida por algunos alimentos y promover un equilibrio saludable en el pH.

Al igual que el limón, la naranja es rica en vitamina C y otros antioxidantes. La vitamina C contribuye a la formación de colágeno, refuerza el sistema inmunológico y favorece la absorción de hierro no hemo presente en alimentos de origen vegetal. Además, las naranjas contienen flavonoides, carotenoides y fibra, elementos que se han asociado con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares.

La fibra presente en las naranjas es beneficiosa para la salud digestiva, ya que favorece la regularidad intestinal y puede ayudar en la prevención de enfermedades del colon. El contenido de potasio en las naranjas también contribuye a mantener la presión arterial bajo control.

El jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ha sido utilizado en la medicina tradicional durante siglos. Uno de los componentes activos del jengibre, el gingerol, ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias similares a los medicamentos no esteroides.

El jengibre es ampliamente reconocido por sus beneficios para la salud digestiva. Puede aliviar síntomas como náuseas, vómitos y malestar estomacal. Se ha utilizado para tratar la indigestión y reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal.

Además, el jengibre ha mostrado propiedades analgésicas y puede ayudar a reducir el dolor en condiciones como la osteoartritis. También se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular, como la reducción de los niveles de colesterol y la prevención de enfermedades cardíacas.

La combinación de limón, naranja y jengibre en una bebida o como parte de una dieta equilibrada puede potenciar aún más sus beneficios individuales. Esta mezcla es refrescante, deliciosa y puede ofrecer una explosión de nutrientes esenciales para el cuerpo. Puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión, reducir la inflamación y proporcionar antioxidantes clave para combatir el estrés oxidativo.

Es importante recordar que, aunque estos ingredientes son beneficiosos, se deben incluir como parte de una dieta variada y equilibrada para obtener todos los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. Además, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes.