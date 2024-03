Adiós al desmaquillante: el truco para ahorrar dinero en cosmética que no debería pasar desapercibido

Aunque los gustos son de lo más variados y diversos y las necesidades y características de la piel de cada persona también, en el mundo de la cosmética existe una regla de oro que todo el mundo cumple. Una regla que aunque no esté escrita ni sea obligatoria, nadie se salta. Una regla que es seguida a conciencia por todos aquellos que se maquillan y que no es otra que la de desmaquillarse. Y da igual el estilo de cada cual a la hora de pintarse, tampoco importan las marcas de los productos que se apliquen ni el número de botes que se use, porque una cosa es segura y es que todo el mundo, antes de acostarse, se retira el maquillaje.

Y, además, en la mayoría de las ocasiones se lo quitan a conciencia asegurándose de que no quede ningún rastro de producto por la cara. Porque la limpieza facial es igual o casi más importante que el resto de acciones y pasos a la hora de maquillarse. Es clave para regenerar las células e impedir la obstrucción de los poros que causan la aparición de imperfecciones como los temidos granos, los puntos negros, o las rojoces, entre otros muchas. Para ello, tener y seguir una rutina de “skincare” es crucial.

Hay que saber escoger entre la inmensa oferta de productos desmaquillantes del mercado, al igual que hay que saber cómo y cuánto producto usar. Ese pensamiento de que a mayor cantidad, mayor efecto y mejores resultados, aquí no funciona. De hecho, puede resultar hasta contraproducente ya no solo para nuestro rostro y nuestra salud, también para nuestra cartera porque lo único que haremos será malgastar el propio producto. Y esto se nota muy especialmente con aquellos que se usan diariamente, como ocurre con el agua micelar. Afortunadamente, esto se puede arreglar fácilmente. Es posible evitar su derroche innecesario con un simple gesto, tal y como hemos descubierto gracias a Tiktok.

Usa un pulverizador

Porque sí por algo destaca esta red social es por su facilidad para encontrar inspiración y consejos de todo tipo. No hay problema que se le resista al algoritmo y que no cuente con una solución viral. La última, que ya acumula un total de 3,2 millones de visualizaciones, es la que ha compartido la tiktoker especializada en belleza y maquillaje, Fabiana Velásquez (@byfabilicious). Se trata de un truco muy sencillo. Basta con echar el agua micelar en un atomizador y rociarlo por el rostro cuando llegue el momento de desmaquillarse. Con este tip, que también puede aplicarse cambiando el tapón del bote del agua micelar por la rosca del pulverizador, además de ahorrar producto, también te ahorrarás tiempo. Así, si antes tardabas 10 minutos en limpiarte, ahora en 5 podrás tener ya el rostro impoluto.