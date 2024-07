Tender la ropa en la bañera: la nueva y sorprendente técnica que Lidl ha puesto en venta por menos de 20 euros

Los dolores de cabeza que nos da encontrar sitio en casa para tender la ropa. Para aquellos que no tengan secadora, la tarea se vuelve de lo más complicada a la hora de encontrar un lugar de la casa donde no suponga una molestia. Y es que este útil del orden también tiene sus inconvenientes si no contamos con un espacio concreto en casa en el que depositarlo de manera habitual.

Esta vez, Lidl ha sorprendido a los consumidores con un nuevo modelo que se adapta a un rincón de la casa en el que te ahorrarás tener que encontrarle un lugar en la sala de estar o cualquier superficie en el que apoyarlo. Se trata de un tendedero de bañera de la marca Acrobath pensado para colocar de dos formas distintas: bien en diagonal, o bien en paralelo apoyado completamente sobre la superficie de la bañera. Este tendedero cuenta con una longitud de secado de 10 metros y una capacidad para 30 cargas de lavadora.

Lidl destaca que se trata de un producto ideal para las prendas de ropa pequeñas, además de contar con patas antideslizantes y con articulación flexible. Sus medidas son de 71 x 5,5 x 67 centímetros. Lidl lo ha puesto a la venta en su catálogo por 19,99 euros tanto en la página web como en las tiendas físicas.

Este tendedero se presenta como una alternativa al clásico y cuenta con la ventaja de que, al no tener patas, no debes encontrar dónde dejarlo y puede ocupar el cuarto de baño mientras nadie tenga la necesidad de darse una ducha. En nuestra sección de consumo tienes a tu disposición múltiples artículos para hacer más fácil la limpieza y el orden en casa de manera sencilla y económica. Y es que encontrar una buena rutina y contar con los elementos adecuados hará de esta tarea algo entretenido.