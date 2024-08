El producto más vendido de Ikea con el que acabarás con los dolores de espalda en cualquier rincón de la casa (y que no tienes que llevar puesto): así es como funciona

Se acabaron los dolores de espalda y las molestias que no nos dejan hacer nuestras labores diarias con comodidad. El estrés de las largas jornadas de trabajo y las tareas acumuladas suelen ser algunos de los factores que más afectan a nuestra salud física si no mantenemos unas posturas correctas. Si pasamos largos ratos al día sentados, lo normal será que acostumbremos a cambiar de pose y que, por lo tanto, nos expongamos a alguna que termine pasándonos factura y se transforme en un dolor de espalda, de cuello, contracturas, etc.

Sin embargo, tenemos atajos para aliviar estas molestias o hacer la jornada más amena. Uno de los trucos clave es levantarse cada cierto tiempo y movernos, estirar... Hay quien incluso apuesta por trabajar de pie durante largos ratos para aliviar el peso del cuerpo. Aun así, no te olvides de cuál será la postura más idónea para aliviar dolores y mantener ese bienestar: rodillas semiflexionadas en 90 grados, pies apoyados en el suelo, antebrazos sobre la mesa, espalda recta y ojos a la altura de la pantalla.

Lo que muchos se preguntarán es si existe alguna solución a los dolores una vez ya se han producido. Pues Ikea tiene entre sus productos más vendidos una alfombrilla antifatiga que promete aliviar las tensiones en espalda y rodilla. Podrás encontrarla por el nombre de FREIVID y cuenta con un relleno de espuma que es la que aliviará esta tensión. Según la descripción del producto, es una alternativa ideal para las peronas que pasan muchas horas de pie, puesto que al colocarte encima de ella le darás suavidad a los apoyos.

Puedes encontrar esta alfombrilla en el catálogo de Ikea para comprarla on line o en las propias tiendas de la gran superficie, aunque no cuenta con descuento y su precio asciende a los 49,99 euros.