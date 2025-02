Un ticket de hace 20 años desvela lo que costaba la compra en un supermercado: "Miro el queso y me deprimo..."

"Los 5kg de patatas pasan de 1,35€ a 6,37€". “Mayonesa Suave 1,00 €”. "Esto es muy fuerte eh, esa era la España feliz. "Y no hablemos del queso porque me voy a deprimir".

Son algunas de las reacciones que se han producido tras desvelarse lo que costaba hacer una compra abundante en España hace poco más de veinte años, en 2004. Un usuario de las redes decidió compartir una factura que encontró en casa de su padre de ese año, con una larga lista de productos adquiridos en un conocido supermercado español. Y las diferencias en la comparativa con la actualidad han producido un auténtico terremoto.

La reacción de estupefacción es tanto de las personas que se acuerdan y vivieron aquella época, y que quizás no se habían parado nunca a calcular cuánto se han incrementado los precios desde entonces, como de aquellos más jóvenes que ni siquiera se acuerdan o vivieron lo que se pagaba en 2004 por una compra. Para este segundo grupo la sorpresa es, si cabe, aún mayor, pues, a fin de cuentas, han crecido con un contexto de costes y precios más actual.

La factura en cuestión es larga. Incluye medio centenar de productos adquiridos y el precio total asciende a 51,78 euros. Una media de en torno a un euro por producto adquirido, imposible de lograr hoy en día en una compra de estas dimensiones para un hogar español.

Uno de los usuarios de internet hace un cálculo a ojo que quizás puede no estar muy desencaminado: "No pido que volvamos a esos a precios porque parece imposible e impensable, pero al menos que cueste el doble de eso. Porque ahora mismo esa compra no baja de 150 euros".

El hecho de que una pizza cueste tan solo 1,90 euros o que el aceite de girasol se quede en 0,76 euros o el de oliva en 2,90 euros no ha pasado desapercibido. Productos similares ahora están muchos más caros: una botella de aceite de girasol de marca blanca similar a la del ticket ya está en torno a 1,80 euros, mientras que en el caso del de oliva la comparación es aún pero, rondando los seis euros.

Uno de los debates que se ha establecido en torno a esta factura es si los sueldos se han incrementado al mismo ritmo que el coste de la vida en España. Lo cierto es que, de manera desigual en función de los sectores, pero los salarios se han incrementado desde 2004. Pero no es menos cierto que la ya mencionada subida de precios ha sido salvaje, erosionando y mermando considerablemente el efecto de la subida de los salarios.

Incremento de los sueldos

En 2004, el salario medio en España rondaba los 1,500 euros mensuales. A lo largo de las dos últimas décadas, los sueldos han experimentado un aumento progresivo, aunque desigual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, el salario medio alcanzó los 2.000 euros mensuales. Este incremento refleja un aumento nominal de aproximadamente el 33,3% en casi 20 años.

Es importante destacar que este aumento no ha sido lineal. Diversos factores, como la crisis económica de 2008 y la posterior recuperación, han influido en la evolución de los sueldos. Durante la crisis, muchos trabajadores experimentaron congelaciones salariales o incluso reducciones, mientras que en los últimos años, el crecimiento ha sido más sostenido.

El impacto de la inflación en el poder adquisitivo

Aunque los sueldos han aumentado, la inflación ha jugado un papel crucial en el poder adquisitivo de los ciudadanos. La inflación en España ha oscilado significativamente desde 2004. En los primeros años de la década de 2000, la inflación anual se mantuvo en torno al 3%. Sin embargo, durante la crisis financiera, este índice se redujo drásticamente, incluso llegando a tasas negativas.

En los años posteriores, la inflación ha repuntado, especialmente en 2021 y 2022, donde alcanzó picos superiores al 5% anual. Este incremento ha erosionado parte de los avances en los sueldos, ya que el costo de vida ha aumentado de manera significativa.

En resumen, sí, en España se cobra más que en 2004, pero no quiere decir que eso haya significado un aumento radical de la calidad de vida, porque los precios también han avanzado y el poder adquisitivo, por consiguiente, no ha evolucionado tanto.