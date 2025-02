El producto para cocinar que arrasa en Amazon pese a las críticas: "¿Cómo escurres la pasta?"

¿Te imaginas poder hacer una pasta boloñesa en una misma olla? Esta es la idea de la que parte el producto estrella de este inicio de año en Amazon. Los diferentes modelos de la olla con dos compartimientos se agotan de forma recurrente, aunque son muchos los vendedores que apuestan por este producto para cocinar en menos tiempo.

Los productos precodinados tienen un gran éxito porque la sociedad de hoy en día va a las carreras y apenas tienen tiempo para cocinar con calma y hacer platos que resulten equilibrados y nutritivos. Todo aquello que sale de un recipiente de plástico o una bolsa y solo hay que calentarlo gana adeptos entre quienes trabajan o estudian y no le dedican tiempo a su alimentación. En este contexto aparece una olla de dos compartimentos en Amazon que tiene tantos adeptos como detractores.

Del lado de quienes la recomiendan están aquellas personas que logran cocinar dos ingredientes a la vez y hacer un plato más equilibrado. Hablamos por ejemplo, de hacer de un lado arroz y del otro pollo con verduras. Sin embargo, una de las imagenes de promoción que más han impactado a la comunidad digital son los macarrones con carne picada y tomate (boloñesa). Poder hacer este palto de forma sencilla y al mismo tiempo es un sueño para los amantes de la pasta. Pero surge una pregunta: "¿Cómo escurres la pasta?". La falta de practicidad de esta olla es una de las grandes críticas de los usuarios.

Del lado de quienes no creen en este invento están aquellas personas que creen que no es útil porque no sirve para aquellas elaboraciones que requieren de tiempos diferentes de cocinado. Es decir, la pasta quizá necesita más tiempo de cocción que el sofrito de tomate con carne.

Sea como sea, esta olla para cocinar más rápido se agota en Amazon. Su precio oscila entre los 30 y los 60 euros y está disponible en varios colores y tamaños.