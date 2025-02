Adiós a Zara Home: Ikea tiene la lámpara de moda para el salón tres veces más barata

En el mundo de la decoración no hay nada escrito. Es cuestión de gustos y es cuestión de modas. Sin embargo, si hablamos de economía doméstica hay algo que está claro: cuanto menos se pague, mejor. Esto es algo que tienen muy interiorizado las cadenas de muebles, como Ikea o Jysk, que ofrecen a sus clientes muebles y elementos decoractivos a buen precio.

La iluminación del hogar es de los aspectos más importantes a la hora de dar personalidad y ambiente a una casa. No es sencillo iluminar bien un espacio. Las lamparas de pie son una buena opción siempre. Ahora la moda marca modelos esbeltos con el poste en colores metalizados y una campana discreta en tela o rafia. No hay tienda que no venda una de estas lamparas. Pero, ¿quién la vende más barata?

Zara Home fue una de las primeras marcas en lanzar su modelo en tendencia a 129 euros (sin bombilla). Su modelo, con pantalla de lino y pie metalizado se vendió muchísimo. Es una opción perfecta para salones o dormitores porque la pantalla tamiza la luz y aporta calidad al espacio.

Luego llegaron muchas versiones de este mismo producto. Ahora Ikea sorprende con su lámpara. sta posee una pantalla blanca, junto a una base color latón con líneas puras y minimalistas. Su lámpara RINGSTA-SKAFTET cuesta 50 euros (sin bombilla). Desde Ikea recomiendan complementar esta lámpara con opciones de bombillas LED con casquillo E27 y forma de ópalo, para una difusión uniforme de la luz.