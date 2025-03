Los conjuntos de deporte de un conocido supermercado que arrasan: "Son monísimos"

La demanda de ropa deportiva crece. Cada vez son más las personas que se unen a la fiebre del running, el crossfit o el yoga. No hay inlfluencer que no practique deporte y que no empuje a toda su comunidad a hacerlo también. ¿Dónde comprar ropa de deporte buena, bonita y barata?

Existen muchas firmas deportivas conocidas por todos los consumidores, pero cada vez son más las personas que optan por conjuntos más económicos como los que encuentar en Decathlon, Kiabi o Primark. Ahora son los supermercados los que se suman a esta moda y ofrecen ropa deportiva a precios asequibles. Un ejemplo: los conjuntos de yoga de Lidl.

Otra de las marcas que cada vez ofrecen más ropa deportiva es Hipercor. Apuestan por conjuntos sencillos, cómodos y económicos. Varias influencers ya están trabajando para esta firma a nivel publicitario y muestran las prendas que se pueden encontrar en Hipercor para hacer deporte. Es el caso de María García, de "Meanwhile", que asegrura que "son monísimos".

Los conjuntos de la marca Unit permiten vestirse al completo por unos 25 euros. Hay modelos más básicos y sencillo y otras propuestas más arriesgadas con estampados y colores más estridentes.

