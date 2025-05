El vestido perfecto para tu graduación está en Zara y cuesta menos de 30 euros

Llega la primavera y con ella la época de bodas, graduaciones, eventos, etc. que muchas veces generan dolores de cabeza a la hora de elegir atuendo. En Zara podemos encontrar muchas opciones para nuestro look de ese día, pero hay una prenda que sin duda reúne todas las tendencias actuales en un solo diseño.

Una de las tendencias son los estampados maxi florales en colores contrastivos y llamativos,. Por otro lado, en colores sólidos destacan el rosa, el amarillo y el azul bebé. Otro elemento que está en auge es el estilo lencero, la moda que se tiñe de texturas satinadas, encajes y formas semi-holgadas.

En Zara encontramos un vestido satinado largo con tiras en la espalda, que además de estar confeccionado en uno de los colores y texturas de moda, tiene un diseño muy elegante y sofisticado, aunque juvenil a la vez. Esta prenda está siendo top ventas, porque además de su diseño y comodidad, guarda un gran parecido con uno de los vestidos más llamativos en el mundo del cine.

03258331300 e1 / ZARA

La comedia romántica "Cómo perder a un chico en 10 días" (cuyo título original es "How to lose a guy in 10 days") fue dirigida por Donald Petrie y estrenada en 2003. En una de las escenas más famosas se ve cómo la protagonista aparece radiante con un vestido amarillo largo y satinado, muy similar al que hoy podemos encontrar en Zara.

Existen algunas pequeñas diferencias entre los dos vestidos en cuanto a las tiras de la espalda,: en el caso de Zara son rectas y en la película están cruzadas. Sin embargo, el parecido es muy claro y la esencia es la misma. El precio del vestido en Zara es de 29, 95 euros y se encuentra tanto en su web, como en sus tiendas físicas.