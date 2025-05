Francia pide a todos sus ciudadanos que hagan las maletas hacia la ciudad española "con cerveza a dos euros"

El norte de

Europa

está lleno de lugares que parecen mágicos, pero no es lo mismo estar a -20 °C y tener que comprar cervezas en el Duty Free del aeropuerto porque fuera están demasiado caras durante una escapada, que tener que hacerlo permanentemente. Conociendo la calidad de vida de algunos países europeos es completamente comprensible que necesiten visitar

España

y el sur del continente. Por este motivo, el portal de información francés ‘Linternaute’ ha publicado una noticia en la que resalta que en una ciudad española "la cerveza cuesta solo 2 euros y ya hace 20 grados", calificándola como un destino ideal para visitar antes de la primavera.

Este hecho no es una

novedad

: pequeñas ciudades europeas que cuentan con aeropuertos sencillos, como la bonita Bremen, en

Alemania

(sí, la ciudad de los músicos), tiene vuelos directos a Alicante, Málaga, Tenerife y Mallorca, pero no tiene vuelos directos a

Madrid

ni a

Barcelona

. ¿A dónde les gustará ir de vacaciones a los alemanes?

La mención del

precio

de la cerveza a 2 euros ha sido uno de los puntos más comentados por el medio informativo. Mientras que para los turistas franceses este precio resulta muy atractivo, en esta ciudad es común encontrar establecimientos donde la cerveza es incluso más económica.

El medio francés destaca que la ciudad es un destino ideal para

Semana

Santa, por su procesión de Pascua y su Feria de Abril ¿Has adivinado de qué ciudad estamos hablando?

Estamos hablando de Sevilla, donde el clima es agradable durante todo el año, un importante aspecto que ha captado la atención de los medios franceses. Con

temperaturas

que rondan los 20 grados en febrero, Sevilla ofrece una escapada cálida que contrasta con el

frío

invernal de otras regiones europeas, y toda la "vida en la calle" que hay gracias al buen tiempo.

¿Qué pueden ver los franceses en Sevilla?

El entro histórico es el más extenso del país y alberga la impresionante Catedral de Sevilla, la mayor gótica del mundo, donde se encuentra la tumba de Cristóbal Colón. Junto a ella se alza la Giralda, antiguo alminar de la mezquita almohade, desde cuya cima se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad.

A pocos pasos se encuentra el Real Alcázar, declarado

Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO (igual que estos lugares que no te puedes perder), donde puedes pasear por sus impresionantes patios y jardines de influencia islámica, mudéjar, renacentista y barroca.

Otro punto emblemático es la Plaza de España, una obra maestra de la Exposición Iberoamericana de 1929, con

bancos

de azulejos que representan las provincias españolas y un canal navegable. Cerca, se ubica el Parque de María Luisa que invita a descubrir vegetación exuberante.

A orillas del río Guadalquivir se encuentra la Torre del Oro, una antigua fortificación almohade que los interesados en historia disfrutarán muchísimo, ya que actualmente, alberga un museo naval.

Cruzando el puente de Isabel II se llega a Triana, un barrio con fuerte identidad propia, cuna del flamenco y de la tradición alfarera, donde se pueden visitar talleres de

cerámica

y disfrutar de espectáculos en tablaos históricos.

Seas francés o no, Sevilla es una ciudad preciosa que debes visitar, al menos, una vez en la vida. Y si ya has estado, no es una excusa: estos son los pueblos que debes visitar para decir que conoces Sevilla.