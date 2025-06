“Preparaos para lo que viene”: Gonzalo Bernardos anticipa una reforma en la edad de jubilación en España

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones vuelve a estar sobre la mesa. El prestigioso economista y colaborador habitual en medios de comunicación, Gonzalo Bernardos, ha señalado que es "más que probable" que España retrase la edad de jubilación en los próximos años. ¿La razón? El ejemplo de Dinamarca, que acaba de legislar un cambio histórico en Europa: elevará la edad de jubilación a los 70 años a partir de 2040.

“Preparaos para lo que viene”, ha advertido Bernardos, dejando claro que no se trata de una predicción aislada, sino de una tendencia que, según él, será inevitable en la mayoría de países europeos con sistemas públicos de pensiones en tensión.

Dinamarca, primer país en adoptar esta medida

Dinamarca se convierte así en el primer país del continente en adoptar oficialmente esta medida, fruto de una ambiciosa reforma del sistema de bienestar aprobada en 2006, que contemplaba ajustes graduales según la esperanza de vida. La ley fue aprobada este jueves en el Parlamento danés con 81 votos a favor y 21 en contra.

Actualmente, la edad legal de jubilación en España es de 66 años y 8 meses, salvo para aquellos trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados, que pueden jubilarse a los 65 años. Pero según Bernardos, esto cambiará: “Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano”.

España seguirá el ejemplo de Europa en jubilación

La situación demográfica y financiera lo respalda. El envejecimiento de la población, unido a una mayor longevidad y a la menor tasa de natalidad, pone en jaque la viabilidad del actual sistema de pensiones. Dinamarca ha decidido actuar con antelación, y todo apunta a que España tendrá que hacer lo mismo si quiere evitar desequilibrios en sus cuentas públicas.

Aunque todavía no hay una propuesta concreta del Gobierno español para modificar la edad de jubilación, las palabras de Bernardos no pasan desapercibidas. En un contexto marcado por el aumento del gasto en pensiones, la posibilidad de retrasar la jubilación ya no parece lejana, sino más bien una decisión política que llegará más pronto que tarde.

La cuestión ya no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo se implementará este cambio en España. Lo que está claro, según los expertos, es que el futuro del sistema de pensiones exigirá ajustes estructurales para garantizar su sostenibilidad.