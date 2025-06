Lidl vende el conjunto del verano: tiene aires ibicencos y cuesta menos de 20 euros

Llega el verano y con ello las ganas de prendas holgadas, frescas y de tonos luminosos. Uno de los estilos que nunca pas de moda y que resiste al paso de todos los veranos es el estilo ibicenco, muy de la mano con el estilo "boho". El sello de este estilo es el uso de colores blancos, crudos o beis en combinación con prendas anchas, con volantes, rejilla o encajes.

En Lidl se han puesto las pilas y nos ofrecen su próxima colección de este estilo en la que podremos encontrar blusas, faldas, calzado...aunque sin duda un elemento estrella que arrasará es su conjunto de punto ibicenco.

La parte superior del conjunto es una chaquetilla de punto de color beige, muy combinable por su tono y que se puede utilizar con una camiseta básica debajo o incluso se puede poner encima del bikini. La parte de abajo es una falda midi del mismo color y tejido, con un corte más o menos ceñido.

Se puede adquirir también en color marrón chocolate, que será uno de los colores estrella de este verano, sobre todo para looks en los que no queramos introducir tonos muy llamativos, pero no recurrir al negro. Este conjunto se puede combinar con sandlias o tacón para un estilo más arreglado, pero también con sneakers o alpargatas si queremos un tono más desenfadado.

Cada componnte de este 2 piezas cuesta tan solo 8,99€, por lo que podríamos tener el conjunto por 17,98€, un precio más que competitivo. Si se buscan más prendas de este estilo, en esta colección de Lidl también hay pantalones de lino, vestidos amplios, sandalias, vestidos de crochet y blusas de tonos neutros, todo ello a precios muy bajos.

Está ya disponible en la web de Lidl y en sus tiendas físicas hasta fin de existencias, así que date prisa si quieres conseguir el tuyo.