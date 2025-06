Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, advierte sobre el estado real de la hucha de las pensiones: "No hay ni para pipas"

"En este momento en la hucha de las pensiones no hay ni para pagar pipas". Es el alarmante aviso que Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha lanzado a través de su cuenta de TikTok en referencia al dinero que habría en el fondo de reserva de la Seguridad Social. Un fondo de ahorro creado por el gobierno español para garantizar el pago de las pensiones públicas cuando los ingresos de la Seguridad Social no son suficientes.

Y es que, según el exeprto, "la hucha de las pensiones se ha nutrido con más de €1.370 millones, un ritmo con el que esperamos acabar el año con €9000 millones ahorrados. Se constata con estos datos que el fondo de reserva vuelve a ser garantía de las pensiones de la Seguridad Social. Garantizamos la sostenibilidad del sistema y volvemos otra vez a aportar recursos también de nuevo a esa hucha de las pensiones. Cuando algunos ministros y muchos políticos hablan de las pensiones, dicen que se han subido las pensiones en función del IPC, y eso es cierto, y que tenemos y estamos aumentando la hucha de las pensiones. Pero, ¿realmente saben cuánto hay en la hucha de las pensiones, principalmente con respecto al gasto a nuevo en pensiones? No", sentencia Muñoz.

Una revelación preocuante que según el parecer de Muñoz, se basa en que "muchos políticos lo dicen como si con lo que actualmente tuviéramos en la hucha de las pensiones estuviéramos definitivamente salvados".

Sin embargo, "en la actualidad, lo que tenemos ahorrado en la hucha de las pensiones supone solamente un 5 % del gasto anual en pensiones. No tenemos siquiera ni para pagar una mensualidad con lo que tenemos ahorrado", avisa Muñoz.

Los datos

Atendiendo a los datos del año pasado, 2024 cerró con la hucha de las pensiones en "9.300 millones de euros. Sin embargo, el gasto mensual en pensiones supone 13.500 millones y el importe anual en pensiones son €19.0000 millones. Es decir, un 39 % de los presupuestos generales de estado, es decir, casi el 40 % de los ingresos del país se destinan a pagar las pensiones", sigue el funcionario.

Para hacerlo más comprensible, el experto pone un ejemplo cotidiano. "Imagina que en tu casa tienes unos ingresos mensuales de 2000 euros. Eso supone unos 28.000 euros anuales.

Sería lo que representarían los presupuestos generales del estado. Ahora imaginemos que las pensiones fueran tu hipoteca o tu gasto de alquiler. Según las proporciones anteriores, de los 28.000 que ganas, 10.900 anuales deberían destinarlo a la hipoteca, es decir, el 39%", señala.

Y siguiendo con los ejemplos, "la hucha de las pensiones sería lo que tenemos actualmente ahorrado en el banco, es decir, solamente €545, es decir, el 5 % de los €10900. Y con esto que quiero señalar, por un lado, que está bien que llenemos la hucha de las pensiones, es más, creo que es necesario, pero no alardeemos de que con lo que actualmente tenemos y de lo que al ritmo que va creciendo el auo de las pensiones, estemos totalmente salvados. Con lo que hay actualmente, como he dicho, no pagamos ni siquiera una mensualidad, es decir, no hay ni para comprar pipas", avisa Muñoz.

Para terminar el desalentador análisis, el experto advierte. "O nos tomamos muy en serio lo de llenar la hucha de las pensiones o llegado un momento seguramente algunos meterán la tijera".