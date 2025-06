Santiago Niño-Becerra alerta sobre el incremento de un tipo de empleo "que no es para estar satisfecho"

Que no todos los empleos son iguales lo sabe todo el mundo, pero a veces, el que se incremente un tipo de trabajo no es tan bueno como podría parecer al principio. Esto es lo que alerta el economista Santiago Niño-Becerra: "No es para estar satisfecho".

Y es que parece que los datos de turismo en España son bastante halagüeños, pero el economista no lo ve así, al menos no desde el punto de vista de los empleos. Niño-Becerra, que hizo una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), considera que son "empleos generadores de bajo valor, con baja productividad, con bajos salarios, con bajas bases de cotización".

Un camarero. / Freepik

Por todo esto, considera que "no es para estar satisfecho".

Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor español, famoso por su visión crítica sobre la economía global y las estructuras económicas contemporáneas. Nació en Barcelona en 1951 y ha ganado renombre tanto en el ámbito académico como en los medios, gracias a sus escritos y participaciones en debates televisivos.

Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, ha ocupado varios puestos en diferentes universidades, destacando su influencia en la Universidad Ramon Llull, donde ha sido catedrático de Estructura Económica. Además de su labor académica, trabajó en el sector privado, adquiriendo así una comprensión profunda de las dinámicas económicas desde un enfoque tanto teórico como práctico.

Crisis económicas

El análisis de las causas de las crisis económicas es el principal interés de investigación de Santiago Niño-Becerra. Sus estudios suelen resaltar la insostenibilidad de ciertos modelos económicos, con un enfoque en la acumulación excesiva de deuda y la falta de equidad. Ha escrito varios libros sobre economía que se consideran fundamentales para académicos y analistas interesados en las crisis económicas contemporáneas.