La maleta de Primark que cuesta menos de 50 euros y causa sensación en los aeropuertos (¡son tendencia!)

Las maletas de Primark para viajar son inconfundibles en la cinta de los aeropuertos. Gracias a sus diseños en colores pastel destacan entre todas las demás allá donde vayan. La firma de ropa low cost ha lanzado una coelcción de artículos para vacaciones que está causando sensación por su precio, diseño y calidades.

Con la llegada del verano, las maletas de Primark están volando. Son inconfundibles. La descripción del artículo es la siguiente: maleta rígida de 8 ruedas con asa telescópica y mecanismo de bloqueo. Estas características técnicas son similares a las de otras maletas, pero donde ganan estas maletas es el diseño y el precio.

Las maletas en tendencia de Primark

Rosa palo, verde mente, estampado de leopardo, estampado de cebra... Estas son las opciones de maleta "trendy" que ofrece Primark a 45 euros. Otro de los aspectos a destacar es el interior. Está forradas y cuentan con varios compartimentos para distribuir el equipaje.

Maleta de Primark en verde menta / Primark

Desde la firma de ropa también han lanzado bolsas de viaje que son perfectas para viajes cortos y en los que no quieres facturar. La bolsa de viaje de Primark tiene un tamaño similar a un bolso de mano de gran tamaño pero cuenta con una ventaja: tiene ruedas y un asa extensible que permite llevarlo con comodidad.

La bolsa de viaje se cierra con cremallera y está disponible en tres colores: un básico negro y dos estampados en tendencia, como es el animal print y el estampado de cebra. Todos los modelos cuentan con varios compartimentos para organizar el equipaje. El precio: 28 euros.

A la hora de hacer la maleta para ir de vacaciones todos tendemos a necesitar mucho espacio y llenarlo todo de "por si acasos". Si eres de esas personas, este consejo es para ti. Uno de los fallos más frecuentes es no adaptar el equipaje al destino: no, un forro polar no te basta para subir al Teide de noche, ni unas chanclas valen para recorrer Roma a pie. Haz una lista, revisa las recomendaciones del lugar que vas a visitar y no des nada por hecho.