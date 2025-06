Esto es lo que tienes que hacer si Hacienda no te ha devuelto todavía lo que te debe este año

¿Presentaste tu declaración de la renta hace semanas y aún no te han devuelto el dinero? Pues no te preocupes, que te voy a decir lo que tiene que hacer para que Hacienda te devuelva lo que te debe este año.

Y es que hay que realizar una pequeña comprobación. Seguramente presentaste tu declaración de la renta con el borrador, que es la forma más sencilla y rápida de presentar la declaración, ya que los datos aparecen en la web de Hacienda como por arte e magia y lo único que tienes es que comprobar que todo está bien.

Pero si no has cobrado aún, tendrás que mirar en la web de Hacienda si tu borrador está en tramitación, en caso afirmativo, significa que todavía tendrás que esperar para que te llegue el dinero, pero no te preocupes, que acabará llegando.

Una persona mirando las cuentas. / Freepik

Eso sí, deberías tener claro que la Agencia Tributaria tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para devolverte el importe correspondiente a tu declaración de la renta. Así lo establece la normativa, por lo que si todavía no has recibido la devolución, aunque ya hayan pasado varias semanas desde que presentaste tu declaración, sigue estando dentro del marco legal. Aunque lo más común es que la devolución se realice en un plazo de una o dos semanas para las declaraciones sencillas, esto no siempre ocurre, y depende de muchos factores.

Revisión

Además, hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria revisa detalladamente muchas de las declaraciones antes de proceder con el abono. Incluso si no se ha requerido documentación adicional ni se ha detectado ningún error, el sistema puede simplemente estar procesando tu expediente dentro del volumen habitual de declaraciones que recibe cada año. Por tanto, si tu devolución se está retrasando, lo más probable es que se deba a una simple cuestión de tiempos administrativos y no a ningún problema con tu declaración.