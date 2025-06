La bolsa de viaje de Primark que vale 20 euros y que va a solucionar tus viajes de verano

Llega el verano y, con esta estación, las vacaciones. Pues en Primark venden una bolsa de vijae por tan solo 20 euros que va a solucionar tus viajes de verano.

Se trata de una bolsa de viaje de color negro que lleva ruedas incorporadas, con lo que te solventará cualquier escapada, sobre todo por su versatilidad. Esta bolsa, que solo se vende en color negro, está realizada en poliester y mide 30,5x73x30,5 centímetros. Tiene un peso muy pequeño, de 1,84 kilos y una capacidad de 66 litros.

Bolsa de viaje con ruedas de Primark. / Primark

Además, aguanta hasta 20 kilos de peso, con lo que es todo terreno. Asimismo, se limpia muy fácil, con tan solo un paño.

De este modo no tienes ya excusa, así que puedes pasarte por el Primark más cercano para ver si tienen disponible esta versátil bolsa de viaje con ruedas. Además, también podrás ver en las tiendas Primark la increíble variedad de accesorios de viaje que tienen disponibles, para que tu solo te preocupes por disfrutar durante tus merecidas vacaciones.

Zapatero

Organizar el calzado no es una tarea fácil. Los muebles zapateros no son siempre la mejor opción por sus limitaciones de almancenaje y porque no siempre hay lugar para ponerlos en pisos pequeños. A la hora de organizar apartamentos de espacio reducido, Primark, Zara Home o Primark tienen opciones interesantes. De hecho, desde la firma textil le dicen adiós a los zapateros y proponen una nueva forma de organizar el calzado.

El organizador de Primark está diseñado para ofrecer una solución práctica a quienes necesitan almacenar sus zapatos de forma ordenada sin ocupar demasiado espacio. Se trata de un cubo o caja con compartimentos para colocar el clazado dentro de ellos. Tiene capacidad para 9 pares de zapatos. El precio de es de 10 euros y es uno de esos artículos que están volando de las tiendas.

Es época de cambios de armario y Primark lo sabe. Ha puesto a disposición de sus clientes varios artículos para organizar la ropa y los complementos. El cubo-zapatero está pensado para calzado no demasiado voluminoso puesto que no cogería en los cuadrados separadores. Es decir, no es la mejor opción para botas o cuñas, pero sí para chanclas, sandalias planas o zapatillas de deporte.

El zapatero de Primark es de color gris oscuro y no tiene tapa, pero sí se cierra con una cremallera por lo que podría ponerse tanto dentro como fuera del armario. También es apto para llevarlo al trastero o guardarlo en el canapé en el cambio de armario. Es una solución fácil para organizar el calzado de cara al cambio de temporada.

El bolso viral de Primark

Esta temporada la prenda viral del momento es un bolso que imita al de Bottega Veneta. Todo el mundo quiere un diseño así y Primark ha visto la oportunidad. El bolso Jodie de la firma ha dado la vuelta al mundo. El modelo pequeño cuesta 3200 euros y ha servido de inspiración para muchas otras firmas.

El bolso en cuestión tiene formato de media luna y se puede llevar tanto al hombro como en la mano. Otra de sus característica más destacadas es que está hecho en piel trenzada. Este modelo tiene un precio de 13 euros.

Primark es una cadena internacional de tiendas de moda que se caracteriza por ofrecer ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar y productos de belleza a precios muy asequibles. Fundada en 1969 en Dublín, Irlanda, la empresa ha experimentado una rápida expansión, especialmente en Europa, gracias a su modelo de negocio basado en el volumen de ventas y la reducción de costos operativos.