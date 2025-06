Los expertos advierten: "Hagas lo que hagas, ten dinero en tu cuenta bancaria el lunes 30 de junio porque si no te puede costar caro"

"Hagas lo que hagas, ten dinero en tu cuenta bancaria el lunes 30 de junio porque si no te puede costar caro". Con esta contundente advertencia empieza "tu blog fiscal" a explicar en un vídeo de TikTok las razones por las que debes cumplir esta condición si te salió a pagar en la declaración de la renta.

"El primer plazo que se paga es el 30 de junio. Depende de la opción que escogiste de pago, puede ser que lo pagues todo de golpe el 30 de junio o puede ser que lo hagas en dos pagos, el primero el 30 de junio del 60 % y el segundo el 5 de noviembre del 40 % restante", indica.

Sin embargo, el experto avisa. "Lo primero que va a hacer la Agencia Tributaria el 30 de junio, el lunes, lo primero que va a ver en tu cuenta bancaria es el cargo que te va a venir de la Agencia Tributaria. Por tanto, en tu cuenta bancaria donde domiciliaste este pago tiene que haber saldo suficiente antes del 30 de junio, porque si no, si por casualidad viene devuelto ese recibo de la Agencia Tributaria y no lo pagas el 30 de junio, lo que te va a pasar es que de entrada te va a venir un recargo de toda la deuda, no del 60, %, de por lo menos el 5%", cuenta el experto.

"Es decir, si te salió a pagar €1000 por hacerlo fácil y pagas €600 el 30 de junio y 400 el 5 de noviembre, te van a aplicar un 5 % de recargo, no sobre 600, que es la deuda que puede ser que quede impagada, sino sobre el total de la deuda, sobre los 1000", añade "tu blog fiscal".

"Y ese 5, %, cuanto más tardes en pagarlo, más se va a incrementar. Ese 5% puede llegar hasta el 20. Por tanto, revisa que tengas saldo suficiente en la cuenta bancaria donde domiciliaste el primer pago.

Si no tienes saldo suficiente, hazte ya una transferencia, un bizum, desde otra cuenta que tengas", recomienda.