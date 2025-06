Los expertos advierten: "Meterte en un grupo de WhatsApp de trabajo con tu teléfono personal es ilegal"

"No, no te pueden meter de repente en un grupo de WhatsApp de trabajo con tu teléfono personal a menos que hayas dado previamente tu consentimiento". Esta es la contundente afirmación de "Tu blog fiscal" en un video de TikTok en el que el experto en fiscalidad explica la letra pequeña que hay detrás de esta práctica tan habitual porque, ¿quién no está en un grupo de trabajo con su número personal?

Sin embargo, a pesar de lo común que parece, esto estaría incurriendo en una vulneración de la Ley de protección de datos y podría acarrear "70.000 euros de multa a la empresa que lo hizo", cuenta el experto.

"La empresa puede hacer un grupo de WhatsApp de trabajo perfectamente, pero una de dos, o das la autorización con tu teléfono personal a que te incluyan ese grupo de WhatsApp o dos, que es lo que debería pasar, te dan un teléfono de empresa y ya con ese teléfono te incluyen en el grupo de WhatsApp sin tener que pedirte ni permiso porque es un grupo de trabajo con el teléfono del trabajo", añade.

"Y ojo, aunque te metan en un grupo de WhatsApp con el teléfono de trabajo, eso no significa evidentemente que tengas que contestar a todos los whatsapps que te mandan a cualquier hora, porque ya sabes que existe la desconexión digital", recuerda.

"Todo lo que sea fuera de tu horario de trabajo, para nada estás obligado a contestarlo. Cuando empieces tu jornada de trabajo, si tienes whatsapps pendientes, los contestas tranquilamente", concluye "Tu blog fiscal".