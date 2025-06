Primark vende el zapato estrella del verano con el que estarás perfecta para cualquier ocasión y con un precio increíble

Llega el verano y con él, el producto estrella de la temporada, el zapato con el que estarás perfecta para cualquier ocasión. Pues se vende en Primark y con un precio increíble.

Y es que las sandalias son, sin duda, el zapato estrella de la temporada veraniega. Sobre todo porque son cómodas y fresquitas. Además, las tienes en muchísimos colores, tantos, que no sabrás por cuál decantarte y te los querrás llevar todos.

En Primark encontrarás sandalias de diferentes modelos, desde las más simples hasta otras un poco más recargadas. Pero es que lo mejor es su increíble precio, y es que puedes hacerte con un bonito par de sandalias veraniegas desde solo nueve euros. Y lo bueno de esto es que, por estos precios, te podrás llevar más de una y así combinar tus looks de verano.

Sandalias en Primark. / Primark

Pero no solo sandalías encontrarás en Primark. Con la llegada del verano comienza ese momento de llevar "cosas" de una casa a otra. Tanto si tienes una segunda residencia como si has alquilado algo, a la hora de preparar el equipaje para el viaje, uno se da cuenta que las maletas no son suficiente. Y aparecen las bolsas. De plástico, de lona o de tela, pero el maletero va lleno de bultos más allá de las maletas que contienen la ropa para vacaciones.

Primark se ha sacado un invento de la manga. Se trata de cajas con ruedas y asa plegable. Es decir, se transportan como una maleta, pero se apilan en el maletero como una caja. La idea de la cadena textil con este nuevo producto de su línea para el hogar es organizar en estas cajas de plástico cosas como comida para llevar, los juguetes de los niños o material de oficina. Sustituyen a esas bolsas y mochilas que llevamos con lo necesario para otras necesidades que no sean vestirse.

Colores

Las cajas con ruedas están disponibles en tres colores (gris, beige y rosa palo) y cuestan 20 euros.