El aviso de Luis Romaguera, asesor financiero: "Deberías saber esto a la hora de pedir una hipoteca"

"Esto es lo que deberías saber a la hora de pedir una hipoteca". El asesor financiero Luis Romaguera es rotundo a la hora de lanzar una advertencia a todas las personas que estén negociando o pensando en la firma de una hipoteca para adquirir una vivienda. Se refiere, especialmente, a la comprensión de dos conceptos clave en los que, bajo su punto de vista, reside la capacidad para elegir la opción de préstamo de dinero más ventajosa.

De hecho, Romaguera ve claro que "la mayoría de personas que piden una hipoteca o préstamo no saben del todo lo que contratan". Por lo que, como ocurre en numerosos campos de la vida, pero especialmente en las finanzas personales o en la economía doméstica, la ignorancia es un enemigo temible que puede hacer que uno cometa un error del que acabe arrepintiéndose a posteriori.

TIN y TAE: claves de una hipoteca

Hay dos conceptos a los que Luis Romaguera da especial importancia a la hora de contratar una hipoteca con una entidad bancaria o financiera. "Y por eso hoy voy a explicarte la diferencia entre la TIN y la TAE, ya que tú normalmente solo tienes en cuenta la TIN y, además, es de lo único que suele hablarte el del banco. Vamos allá", expresa el asesor financiero.

"El TIN es un concepto básico en finanzas. Es el interés que pagas por un préstamo. Es el porcentaje que te cobran por prestarte el dinero sin meter dentro de la ecuación otros gastos como comisiones o costes extra", expresa el asesor fiscal, que agrega: "Se suele expresar anualmente, pero ojo porque no refleja todo".

Es por eso que llama a diferenciarlo bien del TAE. "Te pongo un ejemplo. Si la hipoteca es de 200.000 euros, cada 1% de TIN supondrá pagar 2.000 euros anuales en intereses", pone como ejemplo.

Un concepto más completo sobre la hipoteca

"¿Pero qué es la TAE? Pues la TAE es mucho más completa. No solo te habla de los intereses, sino que también mete en el cálculo todos los gastos, comisiones de apertura, comisiones de amortización, seguros de vida, de hogar, de protección de pagos, tarjetas, etc... Y ojo, porque estos gastos no son moquito de pavo", explica el asesor fiscal Luis Romaguera.

Una explicación que enlaza con un consejo: "Por eso, cuando vayas a pedir un préstamo, el TAE es lo que realmente importa", resalta antes de volver a poner un ejemplo gráfico para argumentar sus afirmaciones.

Romaguera expone la siguiente situación, en la que se barajan tres opciones para una hipoteca: "Estos son ejemplos muy claros, uno de hipoteca tipo fijo a 30 años y otro a tipo variable, a 30 años también. Tanto en una como en la otra, se ve claro la diferencia entre el TIN bonificado y sin bonificar. Para que entiendas un poco mejor estos números, te muestro la siguiente tabla donde analizamos varias ofertas bancarias: empezamos por el banco A, vamos y nos dice 30 años a un tipo de interés (TIN) del 3,5 % con únicamente la domiciliación de la nómina y TAE del 4%. Ahora vamos al banco B, y nos dice que 30 años a un tipo de interés del 3,5 % pero con nómina y cogiendo seguro de hogar y de vida nos lo deja en un 2,9 %, y TAE del 4,5%. Y, por último, vamos al banco C y nos dice 30 años a un tipo de interés del 3,5 %, pero con nómina y cogiendo seguro de hogar y de protección de pagos, alarma y plan de pensiones. Nos lo deja en un 2,6 % y nos regala una tablet".

El asesor fiscal lanza una aseveración tajante: "La gente, por inercia, escoge el banco C, ya que ven una TIN atractiva, un regalo, pero, sin embargo, a más cosas externas contratadas, más sube la TAE e, insisto, en que esto no te lo suelen contar".

Las claves para firmar la mejor hipoteca. / LNE

Los costes adicionales a una hipoteca

Luis Romaguera recalca que "entender la TIN y la TAE es básico para saber qué préstamo hipotecario o personal escoger. La TIN da una idea básica, pero la TAE revela el coste real al tener en cuenta todos los factores involucrados. Por eso, mirar solo la TIN podría meterte en un préstamo bastante malo. Mira opciones y busca un TIN equilibrado con una TAE más baja que se ajuste a tus necesidades, y considera siempre el tiempo y el compromiso que puedes asumir", aconseja el asesor fiscal.

Es decir, como resumen de sus recomendaciones, no hay que dejarse persuadir únicamente por una TIN bonificada, en la que una entidad reduzca el porcentaje de interés respecto a otra, puesto que esa oferta puede llevar aparejada asumir una serie de gastos financieros (seguros, plan de pensiones...) que hagan que, a la postre, esa hipoteca salga mucho más cara. Es por eso que la TAE, que tiene en cuenta muchos más factores que el simple interés, supone una fotografía mucho más real del coste que supone el préstamo bancario para la adquisición de una casa.