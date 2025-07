Abel Castro, trader profesional: "Si quieres ganar dinero con criptomonedas, debes seguir este gráfico"

Las criptomonedas, ese mundo tan opaco como difícil de entender, pero con el que se ha hecho mucho dinero. Aunque también se ha perdido otro tanto. Una revolucionaria inversión que sufrió un boom impresionante en los últimos años, aunque en los meses más próximos se haya estancado. Ya casi nadie es ajeno a su existencia, pero también muchos ya conocen que no es la panacea, no genera un beneficio asegurado e inmediato, y que para nada está exento de riesgos, sobre todo si no sabes bien cómo funciona y cómo invertir en este mundo.

Abel Castro, economista y trader profesional, ha querido lanzar unos consejos para quienes quieren adentrarse a invertir en el mundo de las criptomonedas. Y es que no vale hacerlo a lo loco ni sin conocimiento de causa. Requiere de capacidad de análisis y paciencia. Como todo mercado de riesgo, hay que saber leer los momentos. Y es algo en lo que insiste Abel Castro.

Cómo funcionan las criptomonedas

Pero lo primero es saber que son las criptomonedas. Se trata de monedas digitales descentralizadas que utilizan la tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras y transparentes sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos. La primera y más conocida fue, sin duda, el Bitcoin, creada en 2009, pero desde entonces han surgido muchas otras como Ethereum, Binance Coin y Solana. Estas monedas pueden usarse para comprar bienes y servicios; sin embargo, su uso principal está relacionado siempre con la inversión y la especulación, precisamente el campo al que se refiere el trader Abel Castro.

Pero hay que tener en cuenta una característica clave de las criptomonedas: su alta volatilidad. Sus precios pueden cambiar drásticamente en cortos periodos de tiempo debido a factores como noticias del mercado, regulaciones gubernamentales o movimientos de grandes inversores. Esta volatilidad puede ofrecer oportunidades de obtener grandes ganancias, pero también puede resultar en pérdidas significativas si el mercado se mueve en contra del inversor.

Es decir, las criptomonedas son un bien de inversión cambiante, cuyo valor puede dar giros repentinos e inesperados, lo que le confiere una inestabilidad que las convierte en una inversión de riesgo notable, donde tan pronto se pueden aumentar exponencialmente ganancias como se puede caer en la ruina.

Pero hay otro extremo a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Se trata de un mercado no regulado en muchos países, lo que lo convierte en un terreno fértil para estafas, fraudes y actividades ilegales. Es decir, un mercado salvaje, con todas las letras. También existen riesgos técnicos, como errores en contratos inteligentes o ataques cibernéticos a plataformas de intercambio, que pueden hacer perder el acceso a los fondos. Por eso, es crucial que los usuarios protejan adecuadamente sus claves privadas y utilicen plataformas seguras.

Una internauta utiliza la aplicación Kraken para invertir en criptomonedas, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Cómo ganar dinero con las criptomonedas

Con todo ello, y siendo consciente de los peligros de la criptomoneda, Abel Castro lanza una recomendación clave. "Si quieres ganar dinero con las criptomonedas tienes que seguir este gráfico y te explico cómo hacerlo", señala. Y agrega: "Lo primero de todo es ir a TradingView, que va a ser nuestra herramienta para visualizar gráficos. Para ello tipeamos TradingView en Google, nos vamos a la primera opción".

Una vez en la herramienta para inversores, hay que buscar el gráfico del mercado total de criptomonedas. "Este gráfico representa la capitalización total de las 120 criptomonedas más importantes, es decir, cuánto dinero hay metido en el mundo cripto. Como podéis ver, desde 2023 ha habido un 'rally' espectacular en la capitalización de mercado en el mundo cripto; es decir, la pasta invertida al mundo cripto, el interés que hay por invertir en criptos", afirma haciendo énfasis en el boom de inversión que vivió este mercado tras su explosión.

"Si hacemos zoom y vamos a gráficos de velas diarias y pintamos nuestra línea de soporte, vemos que desde finales del 2024 la capitalización de mercado está bastante estancada; es decir, no hay excesivo interés desde entonces por invertir el mercado cripto", explica el trader español y economista. Y es en esta situación actual en la que hay que moverse buscando oportunidades para comprar y vender criptomoneda.

"Ahora bien, para tener una foto más clara de lo que está pasando actualmente, vamos a bajar la temporalidad a velas de 4 horas, marcamos nuestra línea de tendencia y, si hacemos zoom, vemos que efectivamente esta ha sido rota. Después de esta ruptura ha hecho un 'pullback', tocando la anterior zona de soporte, marcando así una oportunidad de venta bastante interesante", analiza Abel Castro poniendo un ejemplo de cómo leer el gráfico para buscar momentos óptimos de mercado.

Y sigue explicando cómo analizar las tendencias de la criptomoneda: "Además, podemos empezar a dibujar una tendencia bajista que se está formando. Por lo tanto, aplicando este análisis súper sencillo, vamos a buscar posiciones cortas en el mercado cripto".

El mercado de la criptomoneda es muy variable y cambiante, entraña muchos riesgos. Pero, aún así, traders profesionales como Abel Castro se encargan de estudiarlos para buscar patrones de movimientos que indiquen momentos de compra y venta de valores. Es decir, buscar la inversión con cabeza en un espacio salvaje.