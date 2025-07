María Sánchez, planificadora financiera, desvela cómo acortar la hipoteca y pagar menos: "En vez de 30 años, 19 y 7 meses"

Afrontar una hipoteca es un trago que siempre cuesta digerir. Un proceso que parece que nunca tiene fin. Por eso mucha gente siempre está buscando una vía para intentar acortar esa cadena que le ata a una entidad financiera tras la adquisición de una vivienda. Y sí, hay formas de acortar el tiempo de pago de una hipoteca y ahorrarse un dinero con ello. Pero hay que tener cuidado.

No todas las opciones resultan óptimas para el propósito del comprador de la vivienda. Si no anda con cuidado o no se asesora correctamente, el pagador de una hipoteca puede meterse en un berenjenal por querer acortarla. Entender y comprender el funcionamiento y las extensas condiciones de un producto financiero de este tipo no resulta sencillo.

La fórmula de una planificadora financiera

María Sánchez es una experta económica que se dedica, precisamente, a la planificación financiera. Es su profesión y, además, da algunos consejos generales a través de redes sociales bajo el nombre de "María, finanzas con alma". En muchos de sus vídeos apuesta por técnicas de ahorro e inversión que son desconocidas para el público general que nunca se ha metido en este mundo.

La experta, cuyos métodos, como ocurre en el mundo financiero, no concitan unanimidad, ha desvelado una fórmula que, según ella, garantiza un "acortamiento inteligente de la hipoteca". Esto es, su aplicación permite pagar la vivienda en menos tiempo y ahorrar un dinero en el proceso.

"Vamos a detallar en qué consiste el acortamiento inteligente de hipoteca, porque veo que a muchos no os quedó claro", comienza diciendo María Sánchez. Su apuesta de ahorro e inversión no es fácil de comprender para todo el mundo y, al mismo tiempo, hay quienes ven un exceso de optimismo en sus métodos. Sin embargo, la planificadora financiera se muestra firme en la defensa de su fórmula.

Para explicarla, pone un ejemplo, referente a una hipoteca de 250.000 euros al 3 % de interés fijo, y a pagar en 30 años. "Vamos a ver cómo haremos para que en vez de pagarla en esos 30 años la paguemos en 19 años y 7 meses", garantiza la asesora financiera.

María Sánchez desvela que "lo haremos con una herramienta de ahorro e inversión que gracias al tiempo, al interés compuesto y a esa rentabilidad media anualizada que vienen dando los mercados desde hace más de 50 años y que está en torno a ese 8% anualizado".

¿Cómo? "Poniendo todos los meses a trabajar 200 euros en esa herramienta, si hacemos los cálculos, en 19 años y 7 meses tendríamos la friolera de 117.804 euros, que si les descontamos el 21% de impuestos sobre los beneficios, se nos quedaría un neto de 103.145,16 euros", explica la planificadora financiera. Evidentemente, esto implicaría poder disponer de 200 euros mensuales para invertir, algo que quizás no todo el mundo vea posible.

"Y vamos a recalcar que de ese dinero nosotros habríamos puesto de nuestro bolsillo solamente 47.000 euros: para todos esos que dicen que ahorrar con interés compuesto no merece la pena. Por lo que con esos 103.145,16 euros dejaríamos la casa pagada y encima nos habríamos ahorrado 82.990 euritos", expresa, según sus cálculos, María Sánchez, que hasta ahí desvela públicamente el método, dado que no "regala" la herramienta de inversión que permitiría, según ella, esa rentabilidad del 8% anual.