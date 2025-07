Santiago Niño Becerra, economista, pone voz al drama de los autónomos: "A un mecánico que conozco le cayó una máquina encima, el médico le pidió reposo cuatro semanas y..."

El economista Santiago Niño Becerra ha puesto voz, a través de su cuenta de X (antes Twitter), al drama de los autónomos en España. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de trabajadores por cuenta propia asciende en nuestro país a 3.377.146. Pese a que cada vez lo tienen más difícil para sobrevivir, los autónomos siguen creciendo.

Niño Becerra cuenta el caso de un mecánico al que conoce. "El pasado viernes me lo comentó una persona a la que conozco. Tiene un taller mecánico de reparación. Cuando le vi, llevaba una venda compresiva en una pierna. Le pregunté que le había pasado, y me dijo que, moviendo una máquina, había tenido una rotura fibrilar", indicó en un primer mensaje.

El autónomo accidentado le dijo más: "Fui al hospital. Me pusieron esta venda y el médico me dijo que tenía que estar cuatro semanas haciendo reposo. Le dije que eso era imposible, porque soy autónomo y si no trabajo mi facturación se hunde". ¿Qué hizo finalmente el empresario? ¿Lo adivinan? La respuesta es evidente. "No solicitó la baja y continúa trabajando", resuelve Niño Becerra. Trabajando con dolores.

"Autónomo. Pues eso", remata el economista, mostrando la realidad tan dura a la que se enfrentan día tras día miles de empresarios en España.

Vicente Álvarez, en su taller mecánico de Lugones. | L. R. / N. Martínez / V. Delgado / S. Fernández / M. Gutiérrez

Larga trayectoria

Santiago Niño-Becerra es un destacado economista y profesor universitario español, conocido por sus enfoques críticos hacia la economía global y las estructuras económicas actuales. Nacido en Barcelona en 1951, ha ganado prominencia tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, a través de sus escritos y participación en debates televisivos.

Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde más tarde obtuvo su doctorado. A lo largo de su trayectoria, Niño-Becerra ha ocupado diversos cargos en universidades, pero ha sido en la Universidad Ramon Llull donde su influencia ha sido más notable, desempeñándose como catedrático en Estructura Económica. Además de su carrera académica, también ha trabajado en el sector privado, lo que le ha proporcionado una visión profunda de las dinámicas económicas desde una perspectiva tanto teórica como práctica.

La principal área de interés en los estudios de Santiago Niño-Becerra ha sido el análisis de las causas de las crisis económicas. Sus investigaciones frecuentemente destacan la insostenibilidad de ciertos modelos económicos, enfocándose en lo que él considera una excesiva acumulación de deuda y una falta de equidad. Niño-Becerra ha escrito varios libros sobre economía, los cuales se han convertido en referencias clave para académicos y analistas interesados en las crisis económicas del siglo XXI.