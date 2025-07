Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "La reducción de la jornada laboral no obligará a trabajar más años para jubilarnos"

El debate sobre la reducción de la jornada laboral vuelve a estar sobre la mesa y esto lleva a que muchos se pregunten cómo les afectará esta medida que, por ahora, es un proyecto de ley aprobado por el Gobierno.

Una de las dudas tiene que ver con cómo afectará a la edad de jubilación la jornada de 37 horas semanales. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo cuenta.

"Desde el gobierno de España se está acordando una reducción de la jornada laboral y me habéis planteado algunas cuestiones como por ejemplo si se reduce la jornada laboral, ¿tendré que trabajar más tiempo para poderme jubilar? ¿Afectaría esta reducción de la jornada mi futura pensión de jubilación?, empieza diciendo el experto.

"Se están planteando muchas dudas sobre la reducción de la jornada laboral a 37 h y media, pero hay que dejar claro algunas cuestiones previas. Lo primero, que el proyecto de ley se encuentra aún en tramitación parlamentaria, que prevé su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y que el texto seguramente sufrirá muchas modificaciones durante esa tramitación parlamentaria", añade.

"Por tanto, a día de hoy simplemente hay un acuerdo entre gobierno y sindicato, pero sin ningún tipo de validez jurídica", dice.

Dudas

"Pero respondiendo a vuestras dudas, hay que aclarar con rotundidad que la reducción de la jornada laboral no afectará a la forma en la que se cotiza a la seguridad social y por tanto no obligará a trabajar más años para podernos jubilar", dice.

"Y me explico. En el sistema español la cotización no se calcula por el número exacta de horas trabajadas, sino en base a dos elementos la base por la que cotizamos y los días efectivamente de alta laboral. Con respecto a la cotización, el proyecto de ley ideja muy claro que la reducción de la jorda laboral no supondrá en ningún caso una reducción de nuestro salario, por tanto, nuestra base de cotización continuará siendo la misma", cuenta.

"Y con respecto a los días cotizados, en la Ley General de la Seguridad Social se establece que se cotiza por los días realmente trabajados y no en función de las horas trabajadas en cada uno de los días. Es decir, lo que cuenta para la jubilación son los periodos de alta laboral", concluye Muñoz.