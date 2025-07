La dura reflexión de un asesor fiscal tras la última campaña de la renta: "No lo hagas... toma acción"

¿A devolver o a ingresar? ¿Cara o cruz? Cuando un español se enfrenta a la declaración de la renta siempre lo hace con la gran incógnita del resultado final. ¿Tendrá que hacer frente a un inesperado gasto para pagar a Hacienda o, por el contrario, recibirá un ingreso, siempre bienvenido, de la Agencia Tribuaria?

Se trata de un momento que, en el caso de economías domésticas o familiares desahogadas, puede carecer de gran importancia, al jugar con margen financiero suficiente para poder hacer frente o absorber cualquier impacto económico proveniente de la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF). Sin embargo, en hogares con economía muy ajustada, la situación se complica.

Cuando a una familia le cuesta llegar a fin de mes, un revés en la declaración de la renta, aunque no sea por una cantidad excesiva, puede suponer todo un drama. Si la cuenta bancaria esta a cero, o casi a cero, no queda otra que recurrir a aplazamientos indeseados, pues terminan por encarecer la deuda con la Agencia Tributaria.

Una dura reflexión del asesor fiscal José Ramón López

Es a este respecto que el asesor fiscal José Ramón López ha realizado una dura reflexión, tras enfrentarse, profesionalmente, a la realización de muchas declaraciones sobre el IRPF. López, tras el final de la campaña de la renta relativa al año 2024, no ha dudado en compartir unas apreciaciones que han causado mucho interés y debate. "Esto no puede seguir así", advierte.

"Cada año que termina una campaña de rentas, después de haber hecho muchísimas declaraciones, llegó una conclusión, reflexión... llámalo como quieras", expresa el experto en fiscalidad. "Tampoco soy nadie para hacer reflexiones sobre esto... No es ni mucho menos la mayoría, pero sigue habiendo muchísima gente que va al día; es decir, cobra una nómina, pasa el mes, llega a final de mes y está o a cero o prácticamente a cero", señala el asesor fiscal.

El problema puede llegar cuando, cada año, llega la hora de firmar la declaración de la renta. "¿Y esto en qué se traduce? En que te sale a pagar trescientos o cuatrocientos euros, tampoco una cantidad súper elevada... No hablo de pagar 3.000 o 4.000 euros. Y me piden que haga una solicitud de aplazamiento del pago de la declaración de la renta en 12 meses", cuenta por experiencia propia.

José Ramón López recalca que es un aplazamiento considerable. "No se tiene la capacidad suficiente para pagar el resultado de la declaración de golpe, pero tampoco para pagarlo en dos plazos, el 30 de junio y el 5 de noviembre. Y este es un aplazamiento que conlleva intereses", aclara el asesor fiscal.

La importancia de tener un colchón

La reflexión del experto económico va más allá. "Ya no es solo esto. Sino que si no tienes esa capacidad para hacer frente a un pago como puede ser el de la declaración de la renta, puedes llamarlo imprevisto.¿Qué pasa si realmente tienes un imprevisto serio? Un problema de salud, tener que ir al dentista, que se te rompa la lavadora, por ejemplo", expresa el asesor.

José Ramón López entiende que "cada cual tiene su situación" e insiste en quizás no es "nadie para hacer ningún tipo de reflexión, pero en la medida de lo posible, se tendría que intentar tener siempre un colchón de seguridad".

"No lo hagas... toma acción"

La pregunta que se hacen muchos que viven prácticamente al día es cómo generar ese colchón con las apreturas económicas que sufren. "No te digo que tengas veinte o treinta mil euros ahorrados; que si los tienes, mejor", aclara. Pero sí se refiere a tener algo de margen en la medida de lo posible, varios cientos de euros o mil euros, por ejemplo.

"Por supuesto, todos sabemos lo cara que está la vida, lo que vale un alquiler, lo que vale la cesta de la compra, lo que vale todo en general, y que los salarios, al final, no suben acompasados con este nivel de vida", matiza José Ramón López. "Pero esto, por desgracia, porque es una situación muy jodida para mucha gente, especialmente para los jóvenes, no va a cambiar a corto plazo. Por eso tienes que tomar acción siempre en la medida de lo posible, porque cada persona es un mundo y tiene unas situaciones muy particulares y muy especiales", agrega.

Y, a partir de ahí, el asesor fiscal llama a contener algunos gastos superfluos para generar ese margen económico que aporta tranquilidad a la vida de una persona o de una familia. "Si, por ejemplo, durante un mes no puedes salir con tus colegas a tomarte unas birras, o lo que sea, porque estás cogiendo ese colchón de seguridad, no lo hagas. Si durante un año no puedes hacer ningún viaje porque estás cogiendo ese colchón de seguridad, no lo hagas. No digo que no disfrutes de la vida, por supuesto, pero intenta disfrutar a la par que consigues ese objetivo, ese colchón de seguridad", enfatiza el asesor fiscal.

Para ello aconseja tener presente que "es un objetivo puntual y que una vez que consigas ese objetivo vas a poder hacer más cosas y, sobre todo, vivir más tranquilo". Un consejo con el que dice no querer atacar el estilo de vida de nadie, sino ayudar en lo posible a quien le pueda venir bien la reflexión.