Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Esta es la cuantía que pueden concederte al solicitar la pensión no contributiva"

Las pensiones no contributivas son aquellas que se reconocen a personas que no han cotizado nunca o no lo han hecho en tiempo suficiente para generar una pensión contributiva. Estos pueden ser de dos están las pensiones de jubilación para mayores de 65 años y que hayan residido en España de manera legal al menos 10 años y están las pensiones de invalidez para mayores de 18 menores de 65, con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y que hayan recibido de manera legal en España al menos cinco años", cuenta el funcionario.

"Pero además, tanto para unas como para otras es necesario que el beneficiario carezca de ingresos suficientes, es decir, que sus ingresos en cómputo anual para 2024 sean inferiores a 7.250 euros. Además, si el beneficiario vive con otros familiares, el cómputo de ingresos es distinto y se tendrán en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar", indica.

@almucuen 🤔¿Conoces los requisitos de la Pensión No Contributiva? Ahí te los dejo 👇🏼 ♬ sonido original - Alfonso

¿Cuál es el importe de la pensión no contributiva?

"El importe mensual para 2024 para un beneficiario es de 517, 91 euros pero esta cantidad puede variar dependiendo de varios factores. Depende del número de personas con las que convivan, depende de los ingresos que tengan las unidades de convivencia y depende de si cobra o no algún tipo de complemento de estas pensiones, como pueden ser el complemento de ayuda a la tercera persona o el complemento de viviendas de alquiler", señala.

"Además, también los beneficiarios de las pensiones no contributivas están exentos de pagar medicamentos. ¿Y dónde se deben solicitar estas prestaciones? La gestión de las pensiones no contributivas están delegadas en las comunidades autónomas.Es por tanto que debes solicitarlas en la delegación territoria de la consejería correspondiente de tu comunidad autónoma", explica.

"Pero también es importante recordar que si eres beneficiario de una pensión no contributiva estás obligado en el primer trimestre de cada año a hacer una declaración de ingresos del año anterior, así como comunicar cualquier variación o previsión de Ingresos del año en curso2, concluye.