José Ramón López, asesor fiscal: "Esto es lo que subirá tu sueldo si cobras el salario mínimo interprofesional"

"Tu sueldo va a subir un 4,4 % si cobras el salario mínimo. Vamos a ver cuándo va a entrar en vigor, cómo afecta si tienes en 12 o en 14 pagas esta subida del 4,4 % y cómo afecta a quien tiene un trabajo parcial también". Así empieza José Ramón López, asesor fiscal, a explicar en un vídeo de TikTok cómo va a afectar a estos trabajadores esta medida.

"Fijaos, si cobráis vuestro sueldo bruto en 12 pagas, que es la mayoría, es decir, que las pagas están prorrateadas y se cobran 12, no tienes pagas extras, el sueldo bruto mensual que vas a cobrar si haces 40 horas semanales va a ser 1.381 euros con esta subida del 4,4 %, y en función de las horas semanales que hagáis, el sueldo será uno u otro", cuenta el asesor.

"Pero recordad, estos importes son brutos. ¿Por tanto, qué te va a quedar en tu bolsillo neto? Pues si le restamos la seguridad social, que es un 6,48, %, os quedaría esto", indica José Ramón.

"No he incluido el tanto % de IRPF porque se supone que el IRPF se tiene que ir amoldando a los nuevos salarios mínimos para que no tributen, así que de momento lo dejo en un 0 %. Y si cobras en 14 pagas que no están prorrateadas, pues tu sueldo mensual si haces una jornada completa, va a ser de €1.184 al mes brutos", cuenta.

"Luego, por supuesto, tendrás por en medio dos pagas extras. Aquí lo tenéis desglosado en función de las horas semanales que trabajáis y también tenéis el importe neto. Recordad que esto es bruto. ¿Cuándo se aplicará? Pues en enero seguro que no, porque esto tiene que pasar por Consejo de Ministros, pero el salario mínimo siempre es retroactivo, por tanto, aunque se aplique en febrero, la empresa te tiene que compensar, ya sea en febrero o en marzo, cuando sea finalmente se apruebe, te tiene que compensar lo que te ha pagado de menos en el mes en que se apruebe", señala el asesor fiscal.

"Así que en enero se cobrará como siempre y cuando finalmente quede publicado en el BOE y se apruebe, es cuando aumentará y además te tendrán que pagar lo que te han pagado de menos de enero", explica.