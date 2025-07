José Ramón López, asesor fiscal: "Así puedes saber lo que te saldrá a pagar en tu declaración de la renta"

"Conoce ya lo que te va a salir a pagar en tu próxima declaración de la renta. Esto es lo que la Agencia Tributaria no quiere. No quiere que te salga a pagar una barbaridad, 1.500, 1.000 euros y que cuando llegue el momento te venga de golpe y tengas que pedir un aplazamiento que encima te cobren intereses. Evita esto", indica José Ramón López, asesor fiscal en un vídeo compartido en su perfil de TikTok.

Sobre esto, el experto advierte. "Cuandoestamos en diciembre, ya sabemos los rendimientos que hemos obtenido de todos los trabajos en los que hayamos trabajado en 2024, o prácticamente todos. Queda diciembre, pero se puede hacer una extrapolación ¿Y qué pasa? Que la declaración de la renta, todos los trabajos en los que hayas estado en 2024 van a ir sumándose para que en su conjunto tributen", cuenta el asesor.

"Por tanto, si en un trabajo, por ejemplo te han retenido un 0 % o en otro tan retenido un 2 % o un 5 % o un IRPF muy bajito, lo que va a pasar luego en tu declaración de las rentas es que te vas a ir a pagar una pasada", advierte.

"Pero si ya sabes lo que te va a salir a pagar, es mucho más fácil que te planifiques, que vayas ahorrando, que te lo montes como quieras, pero teniendo claro que en abril, mayo, junio del año que viene, que es cuando se presenta la declaración de la renta, te va a sal ir a pagar esto", añade el experto.

"Tú tienes esa previsión y no te causa un perjuicio. Porque si te sale a pagar esto es porque en tus nóminas te han retdiido muy poquito y entonces mes a mes has cobrado más. Claro, hay gente que cree que está cobrando bastante dinero en su nómina y luego le viene esto. Dice ostras, pues no era tanto. Claro, no me estaban reteniendo lo que correspondía y ahora me hacen pagarlo", explica.