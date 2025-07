Todo lo que debes saber sobre el permiso de 4 días por catástrofe climática: "Es retribuido y se puede utilizar cuando no puedas llegar al trabajo"

"Nuevo permiso retribuido que te lo pagan si faltas de hasta cuatro días. Es el permiso para catástrofes climáticas. Será de hasta 4 días retribuido y es un permiso pagado para las situaciones en las que no sea posible llegar al trabajo por limitaciones de desplazamiento por parte de las autoridades o por riesgo grave e inminente, incluidas las situaciones derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso", cuenta José Ramón López, asesor fiscal en un video que ha compartido en su perfil de TikTok.

"Es decir, que si vuelve a pasar algo parecido, como ha pasado con lo de la DANA, que esperemos que no, o si empiezas a recibir alertas en tu móvil por una metodología muy adversa y demás, este permiso te va a permitir no acudir a tu puesto de trabajo y que te lo paguen, claro, porque no acudir a tu puesto de trabajo ya se podía por riesgo inminente, pero no te lo pagaban", indica.

"Ahora con este permiso sí que te lo pagarán. Tendremos que ver cómo se aplica esto, si son cuatro días a lo largo de todo el año o si son 4 días por cada suceso, cada catástrofe natural que se dé", concluye el asesor fiscal.

Permiso retribuido

El "permiso retribuido por catástrofe" o "permiso climático", introducido por el Real Decreto-ley 8/2024, permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días con remuneración completa en situaciones de emergencia climática o catástrofes naturales que impidan el acceso al lugar de trabajo o generen un riesgo grave e inminente. Este permiso se aplica cuando las autoridades competentes emiten recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento, así como ante situaciones de riesgo grave e inminente derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.