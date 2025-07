José Ramón López, asesor fiscal: "Esto es lo que debes llevar siempre que viajes; te puede salvar"

"Siempre que te vayas de viaje mete una fotocopia de tu DNI. Te puede salvar la vida". Es el contundente consejo que José Ramón López, asesor fiscal, ha dado a sus seguidores de TikTk a través de un video.

"Imagínate que coges el avión, te vas fuera de España, te estás pegando unas vacaciones brutales, pero de repente has perdido el DNI o el pasaporte o te lo han robado. ¿Cómo vuelves a España?", se pregunta el experto.

"Ya sabemos que las compañías aarias te piden el pasaporte o el DNI para poder volar. Y si no lo tienes, lo primero que vas a tener que hacer es poner una denuncia ante la policía del país donde estés del robo o de la pérdida. Es fundamental. Y con esa denuncia y con la fotocopia que hemos dicho que lleves de tu DNI, parece ser que hay algunas compañías que te dejarían volar", explica.

"La información que habéis visto antes está sacada de la web del Gobierno de España, que como digo dice que hay compañías que con esta documentación es suficiente para poder viajar, pero dicen que igualmente lo consultes con la propia compañía aérea", cuenta.

"Yo he consultado las condiciones generales de varias compañías y no he visto nada de esto. Por lo que si te quieres asegurar de volver a España vas a necesitar un nuevo pasaporte provisional o un salvoconducto. Cualquiera de las dos cosas se consigue acudiendo a la embajada o al consulado del país donde estés", señala José Ramón López.

"Y si no hay consulado español en ese país, en ese caso acude a cualquier consulado de la Unión Europea del país en el que estés, porque te lo tienen que hacer también. Y el caso es que para que te hagan este pasaporte provisional o salvoconducto, la fotocopia de tu DNI te va a venir de maravilla", indica.

"Porque para el salvoconducto, por ejemplo, necesitarás una fotografía y también cualquier documento que permita establecer la identidad, cómo puede ser la copia del DNI, por supuesto también la denuncia que hemos dicho que es lo primero que tenéis que hacer, y también el billete de vuelta a España", señala el experto.

"Ni que decir que llevar una foto de tu DNI en tu móvil también es más que aconsejable, pero el móvil también es susceptible de que te lo puedan robar. Por tanto, si llevas una fotocopia además, mejor que mejor", concluye.