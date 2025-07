Pensionistas privilegiados: en estas tres autonomías cobran más los jubilados que en cualquier otra

Las pensiones, como ocurre con otros parámetros económicos o socioeconómicos que se estudian, arrojan desigualdades si se hace el análisis a lo largo y ancho del territorio español. En todas las autonomías no pasa lo mismo ni se cobra lo mismo. Así se desprende del estudio de las pensiones medias. Pero, como suele ocurrir, buena parte de estos fenómenos de desigualdad estadística se soportan en una explicación.

Antes que nada, hay que aclarar que el dato de la pensión media, y el hecho de que en una comunidad autónoma sea mayor que en otra, no quiere decir que todo el mundo de una región cobre mucho, o que todos los pensionistas de esa autonomía perciban una cuantía mayor que la de todos los pensionistas de otra. No. Se trata de una media y sí quiere decir que, con toda probabilidad, en las comunidades donde mayor pensión media, por alguna razón, hay una cantidad notable de jubilados con pensiones que se sitúan en el rango alto.

Desigualdad entre pensionistas

Sin embargo, eso no quiere decir que en esas autonomías no haya, como en todas, pensionistas que se sitúan en el rango bajo. De hecho, existe mucha desigualdad entre pensionistas, diferenciando, en primer lugar, entre pensiones contributivas y no contributivas. Y, dentro de las contributivas, dependiendo de los años cotizados y el salario por el que se cotizó, y de otros factores, existen profundas diferencias entre unas prestaciones y otras.

De hecho, es parte básica del sistema español de pensiones que un jubilado perciba su pensión contributiva acorde a lo cotizado durante sus años laborales, haciendo un cálculo proporcional. Sin embargo, no todo es estimable en base a fórmulas, y también hay cuestiones especiales que influyen y pueden hacer que una pensión sea más alta que otras. Es lo que pasa con, por ejemplo, profesiones que han supuesot un riesgo para la salud o acuerdos sectoriales.

Con todo, como se ha dicho, existen importantes desigualdades en las pensiones medias que se cobran en cada territorio. Y las diferencias no son para nada desdeñables: los 1834,15 euros de la pensión media del País Vasco están muy lejos de los 1.273,51 de Extremadura. Más de 550 euros de diferencia entre ambas autonomías.

Un dato a tener en cuenta es que, con datos actualizados a junio de 2025, la pensión media en España es de 1.311,41 euros. Si el dato se circunscribe únicamente a las pensiones contributivas de jubilados, asciende a 1.505,91 euros. Este dato, además, está creciendo por la revalorización de estas prestaciones.

Las tres regiones donde más se cobra con la pensión

En este dato de pensión media, hay tres regiones españolas que destacan por encima de las demás. En ellas, cobran más que en el resto. Y se trata de las siguientes:

País Vasco: con 1.834,15 euros, es la autonomía con mayor pensión media de España. Los altos salarios en la comunidad, respecto a otras, generan regímenes de cotización más elevados que suponen, en más casos que en otros lugares, pensiones de rango alto. A ello ayuda el peso del empleo industrial y otros trabajos cualificados en la zona.

con 1.834,15 euros, es la autonomía con mayor pensión media de España. Los altos salarios en la comunidad, respecto a otras, generan regímenes de cotización más elevados que suponen, en más casos que en otros lugares, pensiones de rango alto. A ello ayuda el peso del empleo industrial y otros trabajos cualificados en la zona. Principado de Asturias: con 1.776,2 euros de pensión media, es la segunda autonomía más privilegiada en lo que a pensión media se refiere. El empleo industrial y, sobre todo, las pensiones y jubilaciones anticipadas que generó el cierre de la minería, provocan ese efecto en la pensión media. Los mineros jubilados tienen pensiones elevadas dadas las circunstancias de riesgo que entrañaba su profesión.

con 1.776,2 euros de pensión media, es la segunda autonomía más privilegiada en lo que a pensión media se refiere. El empleo industrial y, sobre todo, las pensiones y jubilaciones anticipadas que generó el cierre de la minería, provocan ese efecto en la pensión media. Los mineros jubilados tienen pensiones elevadas dadas las circunstancias de riesgo que entrañaba su profesión. Comunidad de Madrid: con 1.728,69, completa el "top 3" de comunidades con mayor pensión media. De nuevo, los salarios más elevados derivan en que haya un mayor número de prestaciones por jubilación de rango elevado. En Madrid desarrollan sus labores un bune número de funcionarios públicos del Estado, así como trabajadores de sedes centrales de grandes empresas, lo que ayuda, sin duda, a que se dé esta situación.

Hay que tener en cuenta que el nivel de vida también es mayor, y con precios más elevados, en muchos de los lugares donde las pensiones altas son más frecuentes. Así sucede, por ejemplo, en el País Vasco y la Comunidad de Madrid. Quizás no tanto en Asturias, donde es el peso del sector de la minería el elemento clave para entender su dato de pensión media, que puede sorprender a españoles de otras zonas geográficas.