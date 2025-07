Este es el activo que debes tener si estalla la III Guerra Mundial: Gabriel González, economista youtuber, lo desvela

La situación geopolítica mundial no termina de rebajar su tensión en los últimos tiempos. Hay incendios en numerosos frentes, con especial virulencia en el Oriente Próximo, entre Israel y Palestina y también Israel e Irán, y en Ucrania, donde la guerra parece no tener fin tras la invasión rusa de territorio ucraniano. A ello tampoco ayuda el tono de algunos de los principales líderes mundiales de la actualidad. Nadie lo desea, pero la posibilidad de que los conflictos se escalen y alcancen una dimensión mundial permanece latente, aunque asomando de vez en cuando.

Y eso sin hablar de guerras y conflictos más locales y que pasan inadvertidos en otras zonas del planeta. Pero los conflictos armados y la tensión geopolítica parecen haberse hecho todavía más hueco en la humanidad. Y, nunca hay que olvidarlo, dejando como principal lacra la pérdida de centenares de miles, cuando no millones, de vidas inocentes arrasadas, como vemos, sin ir más lejos, en Gaza o en Ucrania, de donde llegan a diario escenas tremendas de dolor y tragedia.

Palestinos inspeccionan las ruinas de su casa en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. / BELAL ABU AMER / ZUMA PRESS / CONTACTO / EUROPA PRESS

Los efectos económicos de una guerra mundial

Pero no hay que olvidar que las guerras no solo dejan destrucción humana física. No solo dejan ciudades y barrios devastados, edificios derruidos, ruinas por todos los pueblos por donde pasa. La guerra también destruye la economía. Y, si se escala a un nivel mundial, se convierte, todavía más, en un factor desestabilizador de la economía de todo el planeta.

La gran clave de quienes obtienen ganancia invirtiendo, y logran vivir de ello, es saber dar con la clave de dónde hay que hacerlo, en qué bienes o activos hay que poner recursos. Y, además, cuándo hacerlo. Leer los contextos, interpretar el momento, es fundamental para saber cuando atacar este u otro activo, cuando comprar o cuando vender, cuando invertir o cuando desinvertir.

Gabriel González Florentino, conocido como el economista youtuber, hace mucho hincapié en la tensión geopolítica del planeta y la existencia de factores desestabilizadores para la economía. Es por ello que ha querido lanzar un consejo a quienes están pendientes de esta cuestión para reaccionar a tiempo. ¿Qué pasaría si llegase una guerra mundial? ¿Dónde debe poner sus inversiones un ciudadano preocupado por el valor de sus activos?

Dónde invertir si hay una III Guerra Mundial

"Si llegase una guerra mundial, ¿Qué activos van a subir? Bueno, si se da un conflicto fuerte de esas características, inicialmente los activos pueden caer porque hay gente que lo que hace es retirar dinero para resguardarse, porque necesitas efectivo", expresa Gabriel González.Ganar liquidez para protegerse ante posibles embates del conflicto es una reacción natural y muy humana de los inversores en estos casos.

"Entonces", expresa el economista youtuber, "el oro se considera como un activo de seguridad, la gente va hacia el oro como ese seguro". Un valor físico, tangible, y clásico. "Por eso, Robert Kiyosaki - empresario, inversor, escritor, conferencista y orador motivacional estadounidense de ascendencia japonesa- lo que dice es que tú deberías tener oro físico activo, refugio", manifiesta Gabriel González.

Pero lo cierto es que el oro pesa mucho. Físicamente también. Y un conflicto mundial puede hacer que la población se desplace. El oro se convierte así en un bien complicado de transportar. Es por eso que el economista youtuber habla de un sustitutivo moderno del oro para estos casos.

"El tema del Bitcoin, por ejemplo, ¿Qué pasa con el Bitcoin? Que pase lo que pase, ese Bitcoin es tuyo y, si tienes que huir de tu país, te llevas tu billetera de Bitcoin. Tú no tienes que llevarte, digamos, tu oro físico para allá. El Bitcoin tú te lo puedes llevar", explica el economista youtuber. Si bien, no hay que olvidar que el mundo de la criptomoneda no es un valor tan seguro, dada su inestabilidad y que tan pronto como sube de valor puede caer abruptamente. Es, sin duda, un campo que hay que conocer muy bien para adentrarse en él o, en su defecto, asesorarse con alguien que lo conozca bien.