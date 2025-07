Helena Soto, inversora: "Con el tiempo descubrí por qué los verdaderos millonarios no tienen nada a su nombre; ni el barco"

Helena Soto es una inversora que se ha lanzado a desvelar en redes sociales, al público general, algunas de las cuestiones que llevan al éxito en las finanzas personales, al igual que trucos o hábitos financieros habituales entre quienes consiguen el éxito sacando rendimiento a su dinero. Ella misma se define como una mujer que consiguió su "libertad financiera con negocios e inversiones inmobiliarias".

El "error financiero" de comprar casa

De hecho, en el campo inmobiliario es uno en el que más recomendaciones hace la experta financiera española. Uno de los frentes en los que más ha insistido es en el eterno debate sobre si es mejor vivir de alquiler o hipotecarse para tener una casa donde residir. Helena Soto se muestra especialmente tajante en este punto.

"Comprar casa es un error financiero y muchos decidimos vivir de alquiler", afirma la experta en inversiones. Su razonamiento es el siguiente: "Aquí está la realidad: cuando compras una casa para vivir, estás adquiriendo un pasivo. Es decir, tú pagas la hipoteca con tu esfuerzo y te anclas financieramente". Por eso, sostiene Helena Soto, la única razón para hipotecarse es cuando adquirimos una casa como activo, como inversión que va a generar un rendimiento sostenido.

Patrimonio a nombre de empresas

Ahora, la inversora ha querido abordar otra cuestión y explicar, dentro de su labor divulgativa, la razón por la que las personas que realmente son multimillonarias no mantienen sus bienes a su nombre, incluida su vivienda. Se trata de un fenómeno habitual entre las personas más ricas del mundo, que se suele ligar a ingeniería financiera que busca proteger el patrimonio del multimillonario.

Lo que está claro es que las personas que más dinero tienen son, por consiguiente, aquellas que suelen estar más asesoradas y que suelen vigilar con gran celo sus bienes, inversiones y propiedades. Evidentemente, no se hacen inmensamente ricos por casualidad. Y es por eso que Helena Soto abunda en esta cuestión.

"Con el tiempo descubrí algo que me cambió por completo la forma de construir patrimonio: los verdaderos millonarios no tienen nada a su nombre", explica la experta financiera. Con ello, la inversora quiere explicar de una estrategia económica ampliamente utilizada por quienes más tienen.

Recalca que los multimillonarios no tienen a su nombre "ni la casa donde viven, ni el coche que conducen, ni siquiera el barco donde disfrutan sus vacaciones". ¿Y cómo lo hacen? La propia Helena Soto lo responde: "Todo está a nombre de sus empresas".

Y, como es de esperar, hay una razón general detrás de este hábito patrimonial de los ricos. "¿Por qué? Porque no se trata de alimentar el ego, sino de protegerse. Esa es la verdadera inteligencia financiera. Yo también pensaba que para sentir pertenencia, todo tenía que estar a mi nombre. Pero entendí que el lujo no está en poseerlo, sino en saber cómo disfrutarlo con estrategia", expresa la inversora.

Comprender ese presupuesto es fundamental para dar el paso de no tener propiedades al nombre personal del poseedor. "Los millonarios disfrutan de casas que no poseen, van en coches que no poseen, o van en viaje en barcos que no poseen. Sus compañías son las que poseen realmente esos bienes que ellos disfrutan, pero nada está a su nombre", expone Helena Soto.

De esta forma, aclara la inversora, "están súper protegidos frente a posibles demandas o denuncias". En definitiva, sentencia Helena Soto, "es la manera más inteligente de construir tu patrimonio".