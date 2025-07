José Ramón López, asesor fiscal: "Esta es la cantidad máxima de dinero en efectivo que puedes llevar si viajas fuera de España"

Con la llegada del verano y las siempre esperadas vacaciones, nos surgen dudas recurrentes cuando toca hacer maletas y poner rumbo a algún destino fuera de España. Una de las más habituales suele ser cuánto dinero es el máximo que podemos llevar con nosotros en efectivo si abandonamos España.

Sobre esto ha elaborado un video para TikTok José Ramón López, asesor fiscal.

"¿Hay algo durante este verano por lo que tengamos que estar preocupados si vamos pagando en efectivo? ¿Hay alguna nueva normativa que haya cambiado y por la cual tengamos que estar preocupados? No. Sin embargo, va bien recordar qué es lo que podemos hacer con nuestro efectivo, dónde podemos llevarlo, qué cantidades podemos llevar, etcétera", explica.

"Primero, no se puede pagar nada en efectivo que supere mil euros. Si vas a pagarlo y te lo aceptan tanto tú como el comercio podríaías tener problemas, a no ser que justifiques que tu domicilio fiscal no está en España y por tanto puedes llegar a pagar en efectivo hasta 10.000 euros", indica.

"Segundo, ¿Cuánto dinero en efectivo me puedo llevar fuera de España? En tus vacaciones, por ejemplo, te puedes llevar el dinero que quieras, pero hay ciertos límites que si superas. Tienes que informar a la Agencia Tributaria", cuenta.

"Y el límite es si te llevas fuera de España más de 10.000 euros en efectivo", añade.

"Y luego hay otro límite del cual tienes que informar también a la Agencia Tributaria. En este caso no es por salir fuera de España, sino por llevar encima en efectivo más de 100.000 euros por España.

Tanto en un caso, el de llevarte fuera 10.000 euros en efectivo, como el de llevar encima por España 100.000 euros en efectivo. Para llevarlos encima tienes que presentar el modelo S a la Agencia Tributaria", explica.

¿Hay que pagar algo por este modelo? No, es informativo. Simplemente vas a decir por qué te llevas fuera en efectivo 10.000 euros o más, o por qué llevas SP a España más 10.000 euros encima en efectivo. Si haces estos movimientos de dinero, que son muy elevados, avísalo conforme a la normativa. Si no quieres tener problemas luego de multas, sanciones, recargos con Hacienda", concluye.